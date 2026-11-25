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الصدمة كانت كبيرة للجمهور لما أعلن المخرج تامر محسن قراره بالابتعاد عن إخراج الأعمال الدرامية التلفزيونية. تامر كشف في تصريحات صحفية إن الخطوة دي جاية من رغبته في تغيير مسار تجربته الإخراجية، خصوصاً إنه حاسس إنه قدم عدد كبير من المسلسلات، وبقى ميال أكتر إنه يدي السينما مساحة أكبر في مشواره اللي جاي.

السينما كانت حلمه الأساسي من البداية، خاصة إن دراسته الأكاديمية كانت مرتبطة بالإخراج السينمائي، وده اللي خلاه يتطلع يرجع للمجال ده بعد سنين من الشغل التلفزيوني. تامر كمان عنده وجهة نظر صريحة في موضوع متابعة الناس للمسلسلات من خلال شاشات الموبايل، وشايف إن الموضوع ده مش متوافق مع الطموح الفني اللي بيسعى لتحقيقه، وعشان كده هو متمسك بتجربة العرض السينمائي وعاوز يقدم أعمال موجهة للشاشة الكبيرة.

تامر محسن ساب بصمة واضحة في الدراما المصرية بأعمال متنوعة، آخرها كان مسلسل «قلبي ومفتاحه» سنة 2025 اللي شارك فيه مي عز الدين وآسر ياسين ودياب. ومن أبرز تجاربه كمان مسلسل «لعبة نيوتن» سنة 2021 مع منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج، ومسلسل «هذا المساء» سنة 2017 اللي كان من بطولة إياد نصار وأروى جودة وحنان مطاوع.