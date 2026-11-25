ترفيه

ياسمين صبري بتستعد عشان تبدأ تصوير أول مشاهدها الأسبوع ده في مسلسل «تمكين» مع النجم عمرو سعد والمخرج محمد سامي. العمل انطلق يوم السبت قبل الماضي، وياسمين هتجسد في الأحداث شخصية ابنة كمال أبو رية وشقيقتها ريم سامي.

المسلسل ده مقرر عرضه في رمضان 2027، وهو بينتمي لنوعية «دراما الوعي» اللي بتقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عشان توثق محطات تاريخية وقضايا مهمة وتصحح سرديات مغلوطة. محمد سامي هو اللي ماسك التأليف والإخراج، وبيساعده في الكتابة أحمد حلبة ومحمود فوزي، مع وجود الكاتب الصحفي خالد صلاح مسؤول عن البحث والتطوير وكتابة الحوار.

قائمة الفنانين في «تمكين» كبيرة جداً، بجانب عمرو سعد وياسمين صبري، بنلاقي ميرفت أمين، خالد الصاوي، أحمد زاهر، ريم سامي، كمال أبو رية، أشرف زكي، منة فضالي، نشوى مصطفى، إيهاب فهمي، عماد زيادة، أحمد صيام، فتوح أحمد، مجدي بدر، علاء عرفة، وأيسل رمزي، مع نخبة تانية من الفنانين.

بعيد عن الدراما، ياسمين صبري عندها فيلمين في السينمات دلوقتي؛ الأول هو «نصيب» وده أول بطولة مطلقة ليها، وهو فيلم «لايت رومانسي» بيجمعها بالسوري معتصم النهار، وبتحكي قصته عن بنت بتدور على شريك حياتها المناسب وسط أكتر من عريس. والفيلم التاني هو «مطلوب عائليًا» اللي بدأ عرضه في مصر يوم 7 أكتوبر 2026، وبتقدم فيه دور زوجة كريم عبد العزيز، ودي أول مرة ياسمين تظهر في دور الأم في السينما أو الدراما.