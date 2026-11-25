ترفيه

سوسن بدر قررت تنهي حالة عدم الرضا عن بعض تفاصيل ملامحها اللي اتغيرت بسبب السن والوقت وظروف تانية كتير، وعملت عملية شد وجه (Face Lift) عشان ترجع تحس بالراحة تجاه مظهرها.

الفنانة اعترفت إن القرار ما كانش سهل ومحتاج وقت عشان تحسم موقفها، وبعدها بدأت التحضير للعملية. المهم إنها كانت حريصة جداً إنها ما تغيرش هويتها الشكلية، وطلبت من الدكتور بوضوح إنها عايزة تصلح الحاجات اللي بتضايقها بس، مع الحفاظ على الخطوط والملامح اللي بتحبها في وشها.

أما عن ردود الفعل، فسوسن بدر قالت إن أكتر حاجة كانت بتفرحها هي نظرة الإعجاب في عيون الناس لما تلاحظ التغيير، وكانت بتقول لهم إنها عملت فيس ليفت. وبتقول إن في ناس كتير ما كانتش بتصدق إنها عملت عملية فعلاً بسبب دقة النتيجة.

والموضوع ده مش جديد في الوسط الفني، لأن في فنانات تانين اتكلموا بصراحة عن تجربتهم مع عملية شد الوجه في الأشهر اللي فاتت، زي أحلام، وغادة عادل، وسلوى خطاب، ونجلاء بدر، وداليا البحيري، وهيدي كرم.