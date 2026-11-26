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يوم 25 نوفمبر كان عيد ميلاد الفنان خالد الصاوي، اللي اتولد سنة 1963 في الإسكندرية، وقدر يحجز لنفسه مكانة مميزة جداً في السينما والدراما المصرية. السر في الحضور ده هو موهبته المتنوعة وقدرته العالية على تقديم شخصيات مركبة ومختلفة، وده اللي خلاه مش مجرد ممثل، لكن فنان مهتم بالتأليف والإخراج المسرحي وحتى الشعر.

خالد الصاوي مشوار حياته بدأ بدراسة الحقوق في جامعة القاهرة واتخرج سنة 1985، واشتغل محامي لفترة قصيرة، لكن شغفه بالفن كان أقوى. بعدها دخل عالم الإخراج السينمائي في أكاديمية الفنون واتخرج منها سنة 1993. في البداية اشتغل مساعد مخرج وبعدها مخرج تلفزيوني في قناة النيل الدولية وبعض القنوات المتخصصة. أما التمثيل فبدأ من مسرح الجامعة، وكان له دور في تأسيس الجمعية المصرية لهواة المسرح. في بداياته حقق نجاح سريع في التأليف المسرحي، وده خلاه ياخد جائزة تيمور للإبداع المسرحي سنة 1991 وسنة 1992 عن مسرحيتي "حفلة المجانين" و"أوبريت الدرافيل".

السينما والدراما: من الكوميديا للتراجيديا

في السينما، خالد الصاوي لفت الأنظار بأدوار متنوعة جداً، وقدم أعمال بارزة زي "عمارة يعقوبيان"، و"كده رضا"، و"كباريه"، و"الفرح"، و"الجزيرة"، و"الفيل الأزرق". كمان خاض تجربة البطولة في فيلم "الحرامي والعبيط" سنة 2013، وفيلم "للإيجار" سنة 2021. القوة اللي بيمتلكها الصاوي هي قدرته على التنقل بين الأدوار الكوميدية والتراجيدية والشخصيات النفسية المعقدة، وده اللي خلاه دايماً حاضر وبقوة في السينما المصرية.

أما في الدراما التلفزيونية، فنجاحاته كانت واسعة جداً وحققت صدى جماهيري كبير، وظهر في مسلسلات زي "أم كلثوم"، و"قاسم أمين"، و"محمود المصري"، و"قانون المراغي". والجمهور لاحظ دايماً تميزه في الشخصيات اللي بتعتمد على الصراعات النفسية والاجتماعية والسياسية.

الإبداع خلف الكاميرا وفي القصائد

بعيداً عن التمثيل، خالد الصاوي عنده جانب إبداعي كبير في التأليف المسرحي والشعر. كتب وأخرج مسرحيات زي "حفلة المجانين" و"أوبريت الدرافيل". وبالنسبة للشعر، قدم مجموعة قصائد اتكلمت عن قضايا إنسانية ووطنية واجتماعية. حتى في الدبلجة كان له بصمة، لما أدى صوتياً شخصية "ناجي" في النسخة العربية من فيلم "البحث عن نيمو" سنة 2003.

الجوائز والتكريمات

على مدار مشواره، حصد الصاوي مجموعة من الجوائز تقديراً لموهبته، منها جائزة المجلس الأعلى للثقافة في التأليف المسرحي، والجائزة الفضية للأفلام القصيرة من مهرجان الإذاعة والتليفزيون. وفي التمثيل، أخد جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ عن فيلم "عمارة يعقوبيان" سنة 2006، وجائزة تانية لنفس الفئة من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي سنة 2007 عن فيلم "كده رضا". كمان حصل على جائزة الأداء المتميز من المركز الكاثوليكي سنة 2008، وجائزة أفضل ممثل دور أول عن مسلسل "قانون المراغي" سنة 2009، وفي نفس السنة كرمته مجلة دبي الثقافية كشاعر. وفي سنة 2010، نال جائزة الإبداع عن دوره في فيلم "الفرح" من مهرجان أوسكار السينما المصرية، واتكرم كمان في الدورة السابعة للمسرح العربي بالشارقة تقديراً لعطائه الفني والمسرحي.

بصراحة، نادر لما تلاقي فنان بيعرف يوازن بين كل الفنون دي كدة، من تأليف وإخراج وشعر وتمثيل، ومن غير ما يضحي بجودة أي حاجة فيهم. تفتكروا مين تاني من الفنانين الحاليين يقدر يجمع بين كل المهارات دي في وقت واحد؟