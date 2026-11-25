ترفيه

الأزمة تصاعدت بين الفنان إسلام نجيب والنجم تامر حسني، بعد ما إسلام قدم بلاغ رسمي برقم 12530 لسنة 2026 جنح أول أكتوبر في قسم شرطة أول 6 أكتوبر. إسلام بيتهم تامر حسني إنه استفاد من فكرة فنية كان عرضها عليه قبل كده وقدمها في حفلة من غير موافقته.

الفكرة اللي عليها الخناقة هي ترتيب مجموعة أغاني لتامر حسني وتقديمها في قالب درامي بيجمع بين المزيكا والتمثيل. الحكاية بدأت لما الفنانين اتقابلوا في واحدة من دورات مهرجان نقابة المهن التمثيلية، وهناك إسلام عرض فكرته، وتامر طلب منه يتواصل مع مدير أعماله سام محمد عشان يشوفوا تفاصيل المشروع وإمكانية تنفيذه.

إسلام نجيب قال إنه بعت شرح تفصيلي للفكرة عن طريق "واتساب" ومعاها مستندات وصور بتثبت حقه في الفكرة دي. وبحسب البلاغ، الأزمة بدأت بعد تقديم الفكرة في فقرة من حفلة تامر حسني في "الأرينا" في مايو الماضي من غير الرجوع له، وده دفعه يلجأ للجهات القانونية.

وعشان نكون عارفين مين إسلام نجيب، فهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية (قسم تمثيل وإخراج)، وشارك في أعمال كتير زي مسلسل "عائلة الحاج نعمان" في دور قاسم، ومسلسل "إلا أنا" في حكاية "ويبقى الأثر" بدور جمال، وكمان ظهر في مسلسل "تحقيق" سنة 2022 وفيلم "ريجاتا" مع عمرو سعد.