ترفيه

تخيلوا إن واحدة من أهم أغاني عبد الحليم حافظ في فيلم «الوسادة الخالية» مكنتش أصلاً مخصصة له! الحكاية بدأت لما حليم دخل استوديو بليغ حمدي بالصدفة، وسمع لحن «تخونوه» واتبهر بيه جداً، وطلب يغنيها في الفيلم. بس الصدمة كانت إن الأغنية كانت من نصيب الفنانة ليلى مراد، اللي كانت سجلت بالفعل الكوبليه الأول منها.

هنا بقى يظهر معدن ليلى مراد الحقيقي؛ لأنها رغم مكانتها الكبيرة وقتها، ما شافتش الموضوع منافسة، بل ردت بروح إنسانية نادرة وكتبت لحليم رسالة موافقة، وأكدت إنها هتكون سعيدة لو كانت سبب في نجاحه، لدرجة إنها تنازلت عن حقوقها المادية والقانونية في الأغنية. ليلى في رسالتها قالت إنها اتعلمت من محمد عبد الوهاب — اللي شجعها في بداياتها — إنها تقف جنب أي عمل جميل وتدعم المواهب الشابة.

الأغنية فعلاً بقت من نصيب عبد الحليم، وكانت سبب أساسي في زيادة شعبيته وجماهيريته، وبقت علامة في مشواره الغنائي بسبب الإحساس والصدق اللي فيها. بس القصة مخلصتش هنا، لأن «تخونوه» كانت كمان بداية لقصة حب تانية خالص.

وردة الجزائرية شافت الفيلم وهو بيتعرض بره مصر، وأعجبت جداً بالأغنية وبلحن بليغ حمدي، لدرجة إنها شافت الفيلم أكتر من مرة وقررت إنها لو جت مصر هتغني للملحن اللي عمل اللحن ده. وبعد سنين، كلام وردة اتحقق وجمعها ب بليغ حمدي الحب والفن والجواز. كده أغنية واحدة كانت سبب في تلات حكايات: شهرة حليم، وكرم ليلى مراد، وحب بليغ ووردة.

تفتكروا لو ليلى مراد مكنتش تنازلت عن الأغنية، كانت هتغير مسار شهرة العندليب؟