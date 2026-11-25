ترفيه

جميلة عوض هي نجمة التكريم في الدورة الثالثة من مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، وده في حفل الافتتاح اللي بيقام يوم 26 نوفمبر في مدينة الفيوم.

المهرجان اللي بيرأسه المخرج هاني لاشين، مستمر في دورته دي من 25 لحد 30 نوفمبر، وبيركز على قضايا البيئة والإنسان والطبيعة، مع دمج أشكال التعبير الفني المعاصر. وبصراحة، اختيار الفيوم كـ"لوكيشن" للمهرجان حركة ذكية لأن طبيعتها بتخليها مكان مثالي للاحتفاء بالسينما والفنون.

البرنامج السينمائي للدورة دي دسم ومقسم لمسابقتين رسميتين، واحدة للأفلام الطويلة والتانية للقصيرة. القائمة المختارة فيها 18 فيلم قصير و8 أفلام طويلة، والجميل إن المشاركات جاية من 21 دولة مختلفة، ومنهم مصر، إسبانيا، تونس، بولندا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، المغرب، بلجيكا، كندا، سلطنة عُمان، فرنسا، رواندا، غانا، البرازيل، بيرو، كوبا، المكسيك، قطر، العراق، وكولومبيا.

وبالنسبة لإدارة المهرجان، فالفريق بيتكون من سيد عبد الخالق كمدير للمهرجان، والناقدة ناهد صلاح في منصب نائب رئيس المهرجان، والإعلامية نرمين عامر كأمين عام، بينما الفنان أحمد مجدي هو مستشار المهرجان.