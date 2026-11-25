ترفيه

صناع فيلم «بحر» بيخططوا ينزلوا الفيلم في السينمات خلال شهر ديسمبر المقبل، والكل مستني يعرف الموعد النهائي للعرض، خصوصاً إن ده تجربة سينمائية جديدة للفنان عصام عمر، ومعاه عدد كبير من نجوم السينما والدراما.

القصة بتدور في إطار درامي اجتماعي فيه تشويق وإثارة، عن شاب بيقوم بدوره عصام عمر، بيعاني من ظروف مادية واجتماعية صعبة بسبب البطالة وضغوط الحياة، لحد ما بيلاقي نفسه متورط في واقعة بتقلب حياته تماماً وبتدخله في سلسلة أزمات ومواقف معقدة.

الفيلم بيركز على تأثير الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة على الشباب، والقرارات اللي ممكن أي حد ياخدها وهو تحت ضغط الأزمات، وإزاي القرارات دي ممكن تغير مسار حياته بالكامل.

بجانب عصام عمر، بيشارك في البطولة جيهان الشماشرجي اللي بتقدم شخصية مختلفة، وآية سماحة في دور حبيبة البطل، وحاتم صلاح في دور ضابط شرطة، وباسم سمرة، ورحمة أحمد فرج، وخالد كمال، وأحمد عبد الحميد، ومحمد عبده، وعلي صبحي، مع مجموعة تانية من الفنانين.

الأحداث بتجمع بين الدراما والتشويق والأكشن والرومانسية، وفيها صراعات ومواقف بتزود حالة الإثارة. الفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة فيلم سكوير.

حالياً التصوير خلص والفيلم في مراحل المونتاج والتجهيزات الفنية النهائية، وبيستعدوا لبدء الحملة الدعائية قبل العرض في السينمات.

تفتكروا عصام عمر هيقدر يخرج من ورطة الفيلم دي ولا الدنيا هتسود أكتر؟