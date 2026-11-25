ترفيه

النهاردة 25 نوفمبر هو يوم ميلاد الفنانة ماجدة زكي، وده الموعد اللي أكد عليه شقيقها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عشان يصحح معلومة كانت منتشرة في مواقع كتير بتقول إن عيد ميلادها يوم 12 ديسمبر. المناسبة دي خلت جمهور الدراما المصرية يرجعوا يفتكروا رحلة فنية بدأت من أواخر السبعينيات، وقدرت من خلالها ماجدة زكي إنها تحجز مكانة خاصة جداً بين نجمات جيلها بفضل موهبتها في تقديم الشخصيات اللي بتلمس الناس ببساطتها.

ماجدة زكي مش مجرد وجه معروف، دي فنانة بدأت دراستها صح لما حصلت على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وده اللي إداها الأساس الأكاديمي اللي بدأت بيه مشوارها. أول خطوة ليها قدام الكاميرا كانت في مسلسل «أحلام الفتى الطائر» سنة 1978، وكان معاها في العمل الفنان عادل إمام، والبداية دي كانت بمثابة البوابة اللي فتحت لها الطريق لمجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية اللي جت بعد كده.

محطات شكلت حضورها الدرامي

لو بصينا على أعمال ماجدة زكي، هنلاقي إنها مكنتش بتحبس نفسها في نوع واحد من الأدوار، بل كانت بتتنقل ببراعة بين الكوميديا والدراما والقضايا الاجتماعية. الجمهور لسه فاكر وجودها في مسلسل «ليالي الحلمية» اللي رصد تحولات المجتمع المصري، وكمان «رحلة السيد أبو العلا البشري» و«عائلة الأستاذ شلش».

لكن المحطة اللي ارتبطت فيها ماجدة زكي بذاكرة المشاهدين بشكل قوي كانت شخصية «أمينة» في مسلسل «عائلة الحاج متولي» مع الفنان الراحل نور الشريف. الشخصية دي أثارت تفاعل كبير بسبب طبيعتها الإنسانية والاجتماعية، وده خلى المسلسل يحقق انتشار واسع جداً. وتعاونها مع نور الشريف مخلصش هنا، لأنها شاركت كمان في مسلسل «العطار والسبع بنات» وقدمت فيه شخصية مختلفة تماماً.

وفي أعمال تانية أثبتت فيها حضورها، زي مسلسل «عباس الأبيض في اليوم الأسود» أمام يحيى الفخراني، ومسلسل «كيد الحموات» اللي جمعتها بنجمات زي سوسن بدر وهالة صدقي، بالإضافة لأعمال تانية زي «الرجل الآخر» و«العطار والسبع بنات».

من السينما والمسرح للأعمال الحديثة

بعيداً عن التلفزيون، ماجدة زكي كان ليها بصمة في السينما من خلال أفلام متنوعة زي «الإرهاب والكباب»، «عودة مواطن»، «الإرهابي»، «حب في الزنزانة»، «أمهات في المنفى»، «مبروك وبلبل»، و«امرأة تحت المراقبة». ومكتفتش بكده، دي خاضت تجارب مسرحية في عروض زي «حزمني يا» و«ألاباندا» و«عفروتو»، وده بيأكد إن تجربتها الفنية شاملة ومش مقتصرة على الشاشة الصغيرة بس.

وفي الفترة الأخيرة، ماجدة زكي لسه مستمرة في المنافسة الدرامية. شاركت في مسلسل «قوت القلوب» وقدمت فيه شخصية رئيسية جمعت بين الملامح الاجتماعية والكوميدية، وشاركها البطولة خالد زكي ورانيا فريد شوقي وإسلام جمال ومحمد أنور، والعمل كان من تأليف محمد الحناوي وإخراج مجدي أبو عميرة. كما عادت لموسم رمضان 2021 من خلال مسلسل «هجمة مرتدة» مع أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وأحمد فؤاد سليم، وهو عمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وكان تجربة مختلفة عن الأدوار الاجتماعية اللي اشتهرت بيها.

الجانب الإنساني والحياة الشخصية

بعيداً عن الأضواء، عاشت ماجدة زكي قصة زواج استمرت سنين مع الفنان كمال أبو رية، وأنجبوا خلالها ثلاثة أبناء هم أحمد وكمال وحبيبة، لكن الزيجة دي انتهت بالانفصال سنة 2014. ومن وقتها وهي حريصة إنها تبعد عن الظهور الإعلامي المتكرر وتركز في حياتها الخاصة وأعمالها الفنية.

وفي لقاءات إعلامية سابقة، اتكلمت ماجدة عن ارتباطها القوي بأسرتها، وأكدت إن احتفالات عيد ميلادها دايماً بتكون في وسط أبنائها وأقاربها وأصدقائها، وإن أمنيتها الأساسية هي إن أولادها يتمتعوا بصحة جيدة. وده اللي بيخلي الجمهور يحبها، لأنها بتقدم شخصيات بتشبه الواقع، سواء كانت أم أو زوجة، وبتقدم الكوميديا بخفة ظل طبيعية تخليها قريبة من كل الناس.

تفتكروا مين أكتر شخصية لعبتها ماجدة زكي وقعدت في بالكم لحد دلوقتي؟