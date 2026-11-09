محمد عبد العظيم داخل أجواء الرعب في مسلسل النداهة

ترفيه

محمد عبد العظيم بدأ تصوير مشاهده في مسلسل "النداهة"، والعمل ده من نوعية دراما الرعب الصعيدي، وبيتم تصويره حالياً في مدينة الإنتاج الإعلامي من حوالي أسبوع. المسلسل مش هينزل في رمضان، وبطولة مجموعة فنانين منهم أحمد حاتم وآية سماحة ومحمود عبد المغني وناهد السباعي.

وبعيداً عن الرعب، محمد عبد العظيم مستني عرض فيلم "حدوتة" اللي هيطرح في السينمات يوم 11 نوفمبر 2026. الفيلم بيجمعه بالنجم أحمد حلمي، ومعاهم في البطولة أمينة خليل وماجد المصري وخالد الصاوي ورحمة أحمد وشيرين، والعمل ده من تأليف أحمد عبد الرحمن وإخراج مازن أشرف وإنتاج أحمد بدوي.

تفتكروا رعب الصعيد في "النداهة" هيعمل قلبان ولا هيكون مجرد تجربة عادية؟