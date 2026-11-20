ترفيه

طلعت محافظة القاهرة بيان رسمي عشان تنفي الكلام اللي انتشر على بعض المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا عن إزالة مقبرة الفنان أحمد مظهر، وأكدت إن الأخبار دي "عارية تمامًا من الصحة".

المحافظة وضحت إن المقبرة لسه قائمة ومحدش لمسها خالص، وطلبت من كل وسائل الإعلام والناس اللي بتنشر على السوشيال ميديا إنهم يتأكدوا من المعلومات ويتواصلوا مع الجهات المختصة قبل ما ينشروا أي خبر عشان الدقة والموضوعية.

بصراحة، كمية الإشاعات اللي بتطلع من فراغ بقت مرعبة، وكان لازم الرد ييجي بسرعة عشان نقفل الباب ده. يا ريت بجد نكف عن نشر أخبار مش متأكدين منها لأنها بتعمل قلق على الفاضي.