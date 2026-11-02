محسن محيي الدين بيحتفل بعيد ميلاده الـ 67

ترفيه

الفنان محسن محيي الدين احتفل الأحد 1 نوفمبر بعيد ميلاده الـ 67، بعد مشوار طويل بدأ من وهو طفل، وقدر يجمع فيه بين السينما والمسرح والتليفزيون، حتى إنه مر بفترة ابتعاد عن التمثيل قبل ما يرجع يظهر على الشاشة من تاني.

المشوار ده بدأ في القاهرة، حيث ولد عام 1959، وبدأ أول خطواته في مجال الإذاعة عام 1969 وهو عنده 10 سنين بس، وشارك وقتها في عروض مسرحية.

كل سنة وهو طيب، تفتكروا إيه أكتر دور لمحسن محيي الدين لسه معلّم معاكم؟