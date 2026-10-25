علي الحجار رجّعنا لأيام «المال والبنون» في مهرجان الموسيقى العربية

ترفيه

علي الحجار عمل حالة من السعادة وسط جمهوره في مهرجان الموسيقى العربية 2026، لما غنى تتر مسلسل «المال والبنون» اللي ألفه الموسيقار ياسر عبد الرحمن. الجمهور استقبله بتصفيق حار جداً أول ما بدأت المقدمة الموسيقية، وده يثبت إن العمل ده لسه محفور في وجداننا كلنا.

الحفلة كانت بقيادة المايسترو أحمد عاطف وفرقته الموسيقية، اللي قدموا توزيع متقن خلى الناس تعيش أجواء الذكريات من تاني. ومن المقرر إنه يحيي حفلة تانية يوم الخميس 29 أكتوبر على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، ضمن حفلات ختام المهرجان اللي متوزعة بين القاهرة وإسكندرية.

المهرجان السنة دي بيتعمل على مسارح مختلفة في دار الأوبرا، زي المسرح الكبير والصغير ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة، ومسرح سيد درويش في إسكندرية. وطبعاً القائمة فيها نجوم تقال زي مدحت صالح، ومحمد الحلو، وخالد سليم، ونداء شرارة، وغادة رجب، وياسمين علي، غير مطربي الأوبرا الشباب.

تفتكروا مين من النجوم دول ممكن يقلب الدنيا في حفلات الختام زي ما عمل الحجار؟