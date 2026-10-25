كندة علوش وعمرو يوسف.. الحب والدعم وصلوا لمسلسل «50/50»

ترفيه

عمرو يوسف قرر ينور مسلسل «50/50» كضيف شرف، وده اللي كشفته كندة علوش اللي أكدت إن وجود عمرو جنبها في أعمالها الفنية أمر بتحرص عليه دايماً، وهو كمان بيبادلها نفس الدعم وبيدعم مشاريعها الفنية وبيشارك فيها.

كندة وضحت إن ظهور عمرو في المسلسل كان «بشكل خفيف» عشان يمشي مع أجواء العمل، ووصفت المسلسل إنه دمه خفيف ومفهوش شر، حتى المشاهد اللي فيه «لايت كوميدي».

وبالنسبة لشخصيتها في المسلسل، كندة بتجسد دور «رانا»، ووصفتها بأنها شخصية عاقلة ولطيفة، بس في نفس الوقت هي أم ممكن تكون «خنيقة شوية»، لكنها بتفضل تكون الأم الحنونة والجيدة في المواقف المهمة.

من ناحيته، عمرو يوسف كان سابق وبعت رسالة تهنئة لأبطال المسلسل لما نزلت أول تلات حلقات، ونشر على إنستجرام إن ده «أحلى مسلسل في 2026»، ووصف حلاوة المسلسل بأنها «100/100» رغم إن اسمه «50/50».

المسلسل اللي بيتعرض على منصة «يانجو بلاي» ميكس غريب بين الكوميديا والأكشن والجريمة والدراما الاجتماعية، وأحداثه سريعة وفيها مفاجآت كتير. العمل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هاشم، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وإنتاج سالي والي، وبيكون من 15 حلقة.

الحقيقة إن الدعم المتبادل بين كندة وعمرو يوسف دايماً بيدي طاقة إيجابية، تفتكروا مين تاني من الكابلز الفنانين محتاجين يطبقوا الحركة دي في أعمالهم؟