ترفيه

اللي استنى رجوع مسلسل بيت بابا 2 يجهز نفسه، لأن الحلقة الأولى هتنزل يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2026. العرض هيكون الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، و8 مساءً بتوقيت السعودية، وهنشوف المسلسل على منصة MBC شاهد وقناة MBC مصر.

الجمهور كان مستني الجزء ده بفارغ الصبر خصوصاً إن الموسم الأول عمل قلبة ونجح جداً وقت عرضه. والخبر الحلو إن الأبطال اللي حبناهم في الموسم الأول راجعين تاني، وعلى رأسهم الفنان محمد أنور.

لو نسينا كدة الموسم الأول كان ماشي إزاي، فمحمد أنور قدم شخصية أحمد أسعد أبو الصفا، الابن الأكبر لناظر المدرسة، وكان دكتور ناجح وطموح جداً. المشكلة كانت إن أحمد كان عنده هوس بجمع الفلوس، وده خلى طموحه المادي يطغى على حياته العائلية ويأثر بشكل واضح على علاقته بمراته وابنه.

المسلسل شارك في بطولة الجزء الأول محمد أنور، ومحمد محمود، وانتصار، وهلا السعيد، مع مجموعة من الفنانين.

تفتكروا أحمد أسعد أبو الصفا هيقدر يوازن بين طموحه المادي وعيلته في الموسم الجديد، ولا الهوس هيوديه في حتة تانية؟