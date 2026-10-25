إسعاد يونس راجعة للدراما في مسلسل «عشماوي» مع محمد رمضان

ترفيه

محمد رمضان قرر يسخن الجو لرمضان 2027، ونشر على حسابه الرسمي في فيسبوك أول صورة من كواليس مسلسل «عشماوي». الصورة جمعته بالفنانة إسعاد يونس، وباسم سمرة، ويسرا اللوزي، وانتصار.

رمضان كتب على الصورة بأسلوبه المعتاد: «عشماوي على مُتعتكم ناوي، ثقة في الله نجاح يليق بتاريخ الدراما المصرية رمضان 2027». ومن الواضح إننا داخلين على عمل تقيل، خصوصاً مع رجوع إسعاد يونس للدراما بعد فترة غياب.

المسلسل هيجمع محمد رمضان وباسم سمرة في تجربة جديدة، وبيشارك في البطولة كمان محمد عبد الحافظ، وجيسيكا حسام الدين، وإسعاد يونس، مع مجموعة تانية من الفنانين. العمل من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج بيتر ميمي.

عشان نفتكر آخر مرة شفنا فيها محمد رمضان في الدراما التلفزيونية، كان ده في مسلسل «جعفر العمدة» اللي اتعرض في رمضان 2023، وكان من بطولة مي كساب، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، وزينة، وعصام السقا، وأحمد فهيم، وجوري بكر، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

تفتكروا كيميا رمضان وباسم سمرة مع إسعاد يونس هتعمل خلطة نجاح السنة دي؟