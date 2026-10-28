البط الأصفر سيطر على عيد ميلاد بنـت دنيا عبدالعزيز

ترفيه

الفنانة دنيا عبدالعزيز قررت تعمل حفلة مختلفة بمناسبة عيد الميلاد التاني لبنتها جودي، واختارت يكون "البط" هو الثيم الأساسي للديكورات وكلها كانت باللون الأصفر. والموضوع ملقفش الديكور بس، لأن كتير من الضيوف قرروا يمشوا مع الموضة ويلبسوا أزياء باللون الأصفر عشان يكملوا شكل الاحتفال.

الحفلة كانت عبارة عن تجمع لنجوم كتير من الوسط الفني، منهم إلهام شاهين وبوسي شلبي ورانيا فريد شوقي ونسرين طافش وميدو عادل ومي نور الشريف ودينا ومنال سلامة ومحسن محيي الدين، وكلهم شاركوا العيلة فرحتهم بالمناسبة دي.

بعيداً عن أجواء الحفلة، دنيا عبدالعزيز اتكلمت مؤخراً عن إزاي حياتها اتغيرت بعد ما بقت أم، وقالت إن أكتر حاجة اتغيرت في شخصيتها هي شعورها بالمسؤولية والخوف على بنتها.

وعشان هي مش عايزة الأمهات الجدد يتشتتوا، وجهت لهم نصيحة صريحة إنهم يعتمدوا على التوجيهات الطبية المتخصصة، وبلاش يجروا ورا الآراء الكتير والمختلفة لأنها بتسبب حيرة، وأكدت إن رأي الدكتور هو المرجع الأساسي والأهم في مراحل الحمل وتربية الأطفال.

يا ترى مين فينا يقدر يلتزم بـ "Dress Code" لون واحد في حفلة كدة من غير ما يحس إنه في حضانة؟