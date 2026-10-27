أحمد العوضي بيبدأ تسخين لمسلسل «سلطان الديب» بمسابقة غامضة

ترفيه

أحمد العوضي بدأ يمهد لانطلاق مسلسله الجديد «سلطان الديب» اللي هيعرض في موسم رمضان 2027، وعشان يسخن الجمهور، أعلن عن أول مسابقة للعمل في رسالة غامضة على فيسبوك، وقال فيها: «سؤال المسابقة الجديدة الساعة 9 ليلا»، وأضاف: «وعلى رأي سلطان الديب «الرجعة بعد الركنة عواها كتير على أونطة».

المسلسل شكله هيكون دسم، لأن العوضي هيقدم فيه شخصيتين (الأب والابن)، وده اللي هيزود الإثارة والتشويق مع تصاعد الأحداث، ده غير تعدد العلاقات النسائية اللي بتضعه في مواجهة تحديات وأزمات كتير.

فريق العمل حالياً شغالين على حسم الخطوط الرئيسية للمسلسل وتجهيز ترشيحات باقي الأبطال، تمهيداً لبدء التصوير ووضع اللمسات الأخيرة على الشخصيات. وفي الأيام اللي جاية هيتم الإعلان عن أسماء الفنانين المشاركين وتفاصيل أكتر عن العمل مع بداية التصوير.

بعيداً عن الدراما، كان آخر ظهور للعوضي في فيلم «شمشون ودليلة» في صيف 2026، واللي جمعة لأول مرة مع مي عمر. الفيلم كان كوميدي وبيلف حول فتاة يتيمة بتنصب وبتتنكر في شخصيات مختلفة، وبتقابل «شمشون» اللي بيعمل حاجات غير قانونية بس بعيد عن القتل، ودخلوا في مواقف كوميدية ومثيرة. الفيلم شارك فيه عصام السقا، خالد الصاوي، محمد ثروت، أحمد الرافعي، وسامي مغاوري، وكان من تأليف محمود حمدان، وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي وشادي محسن، وتصوير محمود شاهين، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج أحمد السبكي.

يا ترى العوضي هيعرف يظبط خناقة الأب والابن ولا الموضوع هيكون «على أونطة» فعلاً؟