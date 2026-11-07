«من فلوسي الورد ده».. رامي صبري يحتفل بـ 20 سنة فن بـ «خفة دم» مع ولاده

ترفيه

رامي صبري احتفل بمرور 20 سنة على مشواره الفني في حفلة ضخمة تحت شعار «كامل العدد»، اللي اتعملت في الأرينا بمنطقة التجمع الخامس يوم 6 نوفمبر 2026. الحفلة اتعملت وسط ترقب حضور فني وجماهيري كبير.

رامي غنى مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، وماكانش لوحده على المسرح، لأن محمد الشرنوبي وحسام حبيب والفنان كريم فهمي شاركوه الغناء في الليلة دي.

ألطف لحظة في الحفلة كانت لما ولاد رامي صبري طلعوا على المسرح عشان يقدموا له ورد، فكان رد فعله سريع وكوميدي جداً وهو بيهزر معاهم وبيقولهم: «من فلوسي الورد ده».

قبل الحفلة، رامي روج لها على إنستجرام، وكتب إن الليلة دي احتفال بكل اللي قدمه على مدار 20 سنة من الأغاني اللي كونت جزء كبير من ذكرياتنا.

بصراحة، حركة الورد دي كانت «كيوت» بس رد رامي هو اللي سرق الأضواء، والواحد يتخيل شكل الولاد وهم بيسمعوا الجملة دي قدام كل الناس!