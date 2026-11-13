سارة نخلة بتنضم لـ «تمكين».. كاست رمضان 2027 بقى تقيل أوي

ترفيه

سارة نخلة انضمت رسمياً لأبطال مسلسل «تمكين» اللي هيتعرض في رمضان 2027. المسلسل ده هيكون تعاون جديد بين المخرج والمؤلف محمد سامي، وبيجمعه في البطولة عمرو سعد وياسمين صبري.

الكاست بتاع العمل دسم جداً، لأن المسلسل بيضم أحمد رزق، وأحمد زاهر، وفتحي عبد الوهاب، وماجد المصري، وخالد الصاوي، ومحمود عبد المغني. ومش بس كده، ده في ضيوف شرف تقال في الحكاية زي نيللي كريم وعصام عمر. وطبعاً لسه في مفاجآت تانية بخصوص بقية الأبطال وتفاصيل الشخصيات، دي هتتعرف لما التصوير يبدأ والتحضيرات النهائية تخلص.

لو ركزنا في التفاصيل، هنلاقي إن محمد سامي وعمرو سعد بيجتمعوا للمرة الثالثة، بعد ما اشتغلوا سوا في فيلم «ريجاتا» سنة 2015، ومسلسل «سيد الناس» اللي اتعرض سنة 2025. أما بالنسبة لياسمين صبري، فهي بترجع تشتغل مع محمد سامي بعد 11 سنة من مسلسل «الأسطورة» اللي اتعرض سنة 2016.

بصراحة، تجميعة النجوم دي تخلينا نتوقع حاجة ضخمة، بس يا ترى الكيميا بين عمرو سعد وياسمين صبري هتمشي إزاي بعد السنين دي كلها؟