خريطة رمضان 2027 بدأت تظهر.. محمد رمضان راجع بـ "عشماوي" وثنائيات كتير في الطريق

ترفيه

خريطة دراما رمضان 2027 بدأت تظهر بوضوح مع الإعلانات والتعاقدات اللي بدأت تطلع، والموسم ده شكله هيكون دسم جداً ومعتمد على الثنائيات الفنية والشراكات المستمرة بين النجوم.

أبرز الثنائيات اللي هتتصدر المشهد هي لقاء عمرو سعد وياسمين صبري في مسلسل تمكين. وفي سكة الأكشن والدراما الشعبية، أحمد العوضي هيجدد تعاونه مع يارا السكري في مسلسل سلطان الديب. أما أحمد مكي فداخل بتجربة جديدة مستوحاة من وقائع حقيقية في مسلسل الفلكي مع جيهان الشماشرجي. ومكملين في اللقاءات الدرامية بمسلسل بعد نص الليل اللي بيجمع طارق لطفي وغادة عادل.

أما المفاجأة فهي عودة محمد رمضان للشاشة الرمضانية بمسلسل عشماوي، في ثنائية مع يسرا اللوزي وبطولة مشتركة مع باسم سمرة. وبالنسبة للسير الذاتية، حمزة العيلي هيقدم شخصية المفكر الراحل الدكتور مصطفى محمود في مسلسل بين الشك واليقين من إخراج كاملة أبو ذكري.

وفي منطقة الأكشن والدراما الشعبية برضه، يوسف الشريف راجع بمسلسل الظل، وخالد النبوي هيكون في السباق بمسلسل طاهر المصري.

وعشان الضحك ميفارقناش، الدراما الاجتماعية والكوميدية مكملة بالجزء الرابع من كامل العدد مع دينا الشربيني وشريف سلامة، ودنيا وإيمي سمير راجعين بالجزء الثاني من نيللي وشريهان.

القائمة الأولية للموسم فيها 17 عمل متنوع بين الطويل والقصير، ومنها مسلسل ونس لأحمد داود، ومسلسل فرق شاسع اللي بيجمع مي عز الدين ومحمد فراج. غادة عبد الرازق هتكون موجودة بعملين هما روح وجسد وخيوط من ذهب، ومى عمر في حليمة جبران.

كمان هنشوف أحمد فهمي في نجم الموسم، وياسر جلال في القناع، وإياد نصار في قاصد طريق. وطبعاً السلسلة الشهيرة مكملة بالجزء السابع المداح 7 للفنان حمادة هلال.

بصراحة التنوع ده حلو، بس يا ترى مين اللي هيقدر يسيطر على التريند في 2027؟