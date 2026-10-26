حسام فارس مستني "السرايا الصفرا" وعايز ينهي عصر الواسطة في الفن

ترفيه

الفنان حسام فارس مستني عرض مسلسل "السرايا الصفرا"، وبيشوف إن العمل ده مميز ومختلف وهيقدم مفاجآت كتير للجمهور. حسام أكد إنه مبسوط جداً بمشاركته في المسلسل وبالشغل مع كل فريق العمل، وكله أمل إن المسلسل يحقق ردود فعل إيجابية لما يتعرض.

بعيد عن المسلسل، حسام اتكلم في نقطة بتلمس ناس كتير، وهي رغبته في تقديم عمل فني بيناقش مشكلة "الواسطة" في الوسط الفني. شايف إن الموهبة الحقيقية هي اللي لازم تاخد الفرصة بعيد عن أي اعتبارات تانية، لأن في فنانين كتير عندهم قدرات وإمكانات فنية مميزة بس مش لاقيين فرصة شغل.

حسام شدد على إن الاهتمام بالمواهب لازم يشمل كل المجالات، مش بس التمثيل، لكن كمان الإخراج والتأليف والغناء وكل أشكال الإبداع الفني. وبالنسبة له، الحل إن المجال يتفتح قدام الموهوبين عشان يثبتوا قدراتهم ويشاركوا في الأعمال الفنية بدل ما يفضلوا قاعدين في البيت من غير شغل.

في النهاية، حسام شايف إن الصناعة الفنية محتاجة اهتمام أكبر وتقديم موضوعات متنوعة ومختلفة، مع دعم حقيقي لكل صاحب موهبة عشان يقدر يعبر عن نفسه ويثري المشهد الفني.