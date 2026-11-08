خناقة محمد رمضان وبيتر ميمي في «عشماوي».. إشاعة ولا حقيقة؟

ترفيه

مسلسل «عشماوي» بقى ترند على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي بسبب أخبار بتقول إن التصوير وقف نتيجة خلافات بين الفنان محمد رمضان والمخرج بيتر ميمي.

الشركة المنتجة طلعت بيان رسمي نفت فيه الكلام ده، وأكدت إن العلاقة بين محمد رمضان وبيتر ميمي كلها ود واحترام متبادل، وإن الاتنين حريصين يقدموا عمل فني يعجب الجمهور. وطلبت الشركة من الناس ووسائل الإعلام إنهم يتأكدوا من المصادر الرسمية قبل ما ينشروا أي أخبار عن المسلسل.

قصة «عشماوي» بتدور حول شخصية «خليفة» اللي بيقوم بدورها محمد رمضان، وهو شخص شغال منفذ لأحكام الإعدام في مصلحة السجون. خليفة عايش حياة هادية مع أسرته، لحد ما بتحصل أزمة قاسية لبنته، اللي بتجسد دورها الفنانة جيسيكا حسام الدين، وده بيقلب حياته وبيخليه يدخل في صراع إنساني وقانوني صعب.

المسلسل بيشارك في بطولته عدد من النجوم، ومعاهم ضيوف شرف زي أحمد السقا ومحمد سامي، والعمل من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج بيتر ميمي.

المشروع شهد تغييرات كتير من وقت الإعلان عنه، سواء في فريق العمل أو الأبطال، وأهم التعديلات دي كانت اختيار الكاتب محمد إسماعيل أمين لكتابة السيناريو بعد ما اعتذر الكاتب أحمد مراد عن تكملة المشروع.

بـ «عشماوي»، محمد رمضان بيرجع تاني لمنافسات دراما رمضان بعد غياب استمر تلت سنين من وقت مسلسل «جعفر العمدة» اللي كان من تأليف وإخراج محمد سامي.

يا ترى هنشوف خناقات حقيقية في المسلسل ولا هيخلص في هدوء؟