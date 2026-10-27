خالد سليم قلب الأوبرا بميكس من العندليب وفيروز في مهرجان الموسيقى العربية

ترفيه

خالد سليم قرر يدلعنا في حفله بمهرجان الموسيقى العربية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وطلع بميكس يجنن بين أغاني العندليب عبد الحليم حافظ وفيروز. الحفلة كانت مولعة وتفاعل الجمهور كان في حتة تانية خالص وهو بيغني "على حسب وداد قلبي" و"شايف البحر".

البداية كانت بلمسة وفاء، لأن خالد بدأ الحفلة بأغنية "هنعيش" للفنان الراحل هاني شاكر، والجمهور طبعاً مسبش لحظة من غير تفاعل. ووجه خالد تحية للدكتور رضا الوكيل، رئيس الأوبرا، والقائمين على المهرجان تقديراً لمجهودهم في الدورة دي.

المهرجان في دورته الـ34 شغال حالياً من 20 لحد 30 أكتوبر في دار الأوبرا تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة. والدورة مهداة للفنان الراحل هاني شاكر.

وعشان المهرجان مش بس حفلات، كان فيه تكريمات لأسماء تقيلة؛ زي الشاعر رضا أمين، والموسيقار مختار السيد، والفنان طارق فؤاد. وكمان التكريم شمل عازف الناي الدكتور سمير رشاد، والفنان محمد فودة، والموزع محمد هلال، والفنان وليد حيدر، والناقدة إيناس جلال الدين.

بصراحة، اختيار خالد سليم للأغاني كان ذكي جداً ولعب على الوتر الحساس، تفتكروا مين تاني من النجوم هيقدر يظبط الميكس ده في الحفلات اللي جاية؟