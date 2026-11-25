ترفيه

مدينة سان خوان في بورتوريكو كانت وجهة 116 متسابقة من كل العالم عشان ينافسوا على لقب ملكة جمال الكون 2026. المسابقة في نسختها الخامسة والسبعين، اللي بتعتبر اليوبيل الماسي، شهدت حضور 5 بنات بيمثلوا مصر ولبنان والعراق والأردن وتونس، وكل واحدة دخلت المنافسة بقصة مختلفة وطموح يربط بين هويتها الوطنية وخبرتها المهنية.

المنافسات بدأت فعلياً بعرض الأزياء الوطنية يوم 21 نوفمبر، وبعدها المنافسة التمهيدية يوم 22 نوفمبر اللي شملت ملابس السباحة وفساتين السهرة. أما ليلة التتويج فكانت يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، وهي الليلة اللي كان مقرراً فيها الإعلان عن قائمة أفضل 30 متسابقة وصولاً لاختيار الملكة الجديدة، وكان من المقرر أن تسلم فاطيما بوش من المكسيك، ملكة جمال الكون 2025، التاج للفائزة الجديدة.

سونيا جرجس.. إيزيس في قلب بورتوريكو

سونيا جرجس، اللي عندها 32 سنة، مثلت مصر في المسابقة. سونيا اتولدت في مصر وسافرت مع أهلها لإيطاليا وهي صغيرة وعاشت هناك 21 سنة قبل ما تستقر في دبي، وبتشتغل حالياً في العقارات والتسويق. سونيا بتعرف تتكلم عربي وإنجليزي وإيطالي، وده ساعدها تتواصل مع جمهور مختلف. قصتها الشخصية فيها كفاح، لأنها حكت إنها اشتغلت في وظيفتين وهي بتدرس عشان تصرف على تعليمها، وبتركز في رسالتها على الثقة بالنفس والصحة النفسية، وكان لها تجربة سابقة لما وصلت للمركز الثاني في ملكة جمال مصر 2025.

أكتر لحظة خطفت الأنظار لسونيا كانت في عرض الأزياء الوطنية، لما ظهرت بتصميم ذهبي مستوحى من الشخصية المصرية القديمة إيزيس، بأجنحة واسعة وتاج فيه إشارات لحتحور، عشان ترجع رموز الحضارة المصرية القديمة. الزي ده صممه سيمون كايتانو، مصمم فلبيني، ودمج فيه تفاصيل فرعونية مع رموز ملكية مصرية. الإطلالة عملت تفاعل كبير على السوشيال ميديا، والناس وصفوها بأنها تجسيد لـ«حضارة مصر»، لكن زي ما إحنا عارفين، تفاعل الجمهور مش دايماً معناه تقييم عالي من لجنة التحكيم. حظوظ سونيا كانت معتمدة على قدرتها في تحويل الحضور ده لأداء قوي في المقابلات الشخصية.

بيرلا حرب.. بين «أجنحة وطن» والجدل

من لبنان، شاركت بيرلا حرب، اللي عندها 23 سنة، بعد ما توجت ملكة جمال لبنان 2025. بيرلا من بلدة المعمارية في جنوب لبنان، متخرجة من تخصص المالية والمصارف من الجامعة اللبنانية الأمريكية، وبتشتغل موديل وبتهتم بمبادرات تمكين المرأة والأمان الرقمي ومحاربة المضايقات أونلاين. بيرلا مش جديدة على المسابقات الدولية، لأنها شاركت في ملكة جمال العالم 2026 ووصلت لقائمة أفضل 40.

في عرض الأزياء الوطنية، قدمت بيرلا تصميم اسمه «أجنحة وطن»، مستوحى من العلم اللبناني وصور بيروت ومعالمها، ووجوه فنية زي فيروز وصباح وجبران خليل جبران. الفكرة كانت تعاون بين المصممة هنادي عبود والمخرج المسرحي جو بو عيد. لكن الإطلالة دي ما عدتش بسلام، لأن ردود الفعل كانت متباينة؛ فيه اللي شافها استعراض للذاكرة اللبنانية، وفيه اللي انتقد التنفيذ، ووصلت بعض التعليقات لدرجة التكهن إن التصميم معمول بالذكاء الاصطناعي. بيرلا كانت قالت قبل كده إنها عايزة تتعاون مع مصممين زي إيلي صعب وجورج حبيقة وزهير مراد، وإنها حاولت تتواصل مع بعضهم. لكن في ليلة التتويج، اختارت تظهر بفستان أبيض «قصة حورية البحر» بتطريزات لامعة وذيل طويل من تصميم نيكولا جبران، عشان تقدم صورة مختلفة بعيدة عن جدل الزي الوطني.

سامانثا سلوى.. هندسة وأمن سيبراني وعشتار

أما سامانثا سلوى، اللي عندها 29 سنة، فمثلت العراق وهي من أصول عراقية كلدانية ونشأت في كندا. سامانثا بتقدم بروفايل مختلف تماماً، لأنها مهندسة ميكاترونكس ومستشارة متخصصة في الأمن الإلكتروني. من خلال مبادرتها «No Limits»، بتشجع البنات والأطفال يدخلوا مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) عشان تكسر الصورة النمطية في المجتمعات اللي لسه بتحدد مشاركة الستات في التخصصات دي.

سامانثا كمان عندها خبرة في المسابقات، لأنها مثلت كندا في مسابقة ميس كوزمو 2025 قبل ما تنتقل لتمثيل العراق. وفي عرض الأزياء الوطنية، رجعت لحضارة بلاد الرافدين وبابل، وظهرت بإطلالة مستوحاة من عشتار، بتصميم بيربط بين التاريخ العراقي القديم والهوية الوطنية، وظهرت فيه إشارات واضحة لبوابة عشتار ورموز بابلية، عشان تمثل العراق من خلال واحدة من أهم مراحل تاريخه.

بعيداً عن الفساتين، كان فيه نظام تصويت جماهيري بيسمح للناس بدعم متسابقتهم المفضلة، وكان فيه مسار خاص بيضمن لصاحبة أعلى أصوات مكان في قائمة أفضل 30، بس في النهاية التأهل مرتبط بقرارات اللجنة الرسمية، لأن السوشيال ميديا مش هي المقياس الوحيد للترتيب.

تفتكروا مين من البنات دول قدرت تخطف التاج في الآخر؟