جيهان راتب تفتح قلبها: الصدمات والذكاء الاصطناعي والسبب الحقيقي وراء غيابها

ترفيه

جيهان راتب قررت تحكي كل حاجة عن سبب اختفائها من الساحة الفنية لسنين، وأكدت إن أحداث ثورة يناير 2011 سابت جواها أثر نفسي كبير، لدرجة إنها مكنتش قادرة تستوعب اللي بتشوفه على التلفزيون، وده اللي خلاها تبعد عن الشغل وتركز في حياتها الأسرية.

الفنانة وضحت إنها قبل 2011 كانت قدمت ألبومين غنائيين وشاركت في عملين دراميين، بس الصدمة اللي عاشتها مع الثورة خلتها تخاف تنزل الشارع، وكانت محتاجة وقت طويل عشان تتعافى، خصوصاً إن بنتها كانت في مرحلة المراهقة ومحتاجة وجودها جنبها، ده غير كبر سن والدتها في الوقت ده.

الموضوع مخلصش هنا، جيهان حكت وهي بتعيط إن والدتها توفت بعدها، وده زود حاجتها للتفرغ لأسرتها والهروب من ضغوط الشارع. وقالت: "وفعلاً اللي حصل إن والدتي توفت بعدها، فكنت محتاجة أدّي اهتمام للأسرة أكثر وأرتاح من اللي بشوفه في الشارع".

الصدمات فضلت تتكرر، وكل ما تحس إنها بدأت تتحسن وتفكر ترجع لشغلها، كانت بتسمع خبر وفاة حد من أصحابها، وبعدها فقدت والدتها، وده خلاها تحس إنها مش قادرة تتحمل أي ضغوط تانية، وقالت إنها كل ما تجرب تنزل تشتغل كان بيحصل حاجة.

التجارب الصعبة دي غيرت نظرتها للحياة، وخلتها تدخل في حالة بحث روحي واهتمام بالأديان عشان تحاول تلاقي نفسها وتوصل للسلام الداخلي، وصرحت بأن الصدمات أجبرتها تشوف الحياة من منظور مختلف.

أما عن الجانب المادي، فجيهان صدمتنا بأنها مكسبتش أي فلوس من الفن، بل بالعكس، كانت بتصرف عليه من فلوسها الخاصة. وحالياً مصدر دخلها الوحيد هو معاش والدها ومبلغ ورثته عن أهلها.

وفي تطور مفاجئ، كشفت جيهان إنها بدأت تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج الأغاني اللي كتبتها مؤخراً، لأن التقنيات دي ساعدتها في تنفيذ مشاريعها الغنائية اللي بتعبر فيها عن مواقف حقيقية من حياتها.