ترفيه

القصة بتبدأ لما الشاب خالد بيجسد دور فنان عالمي بيتعرض للاختطاف على إيد الشخصية اللي بيقدمها أحمد حلمي، بس طبعاً بما إننا مع حلمي فالموضوع بيقلب كوميدي لأن الخاطف بيفقد ذاكرته فجأة، وبيلاقي نفسه مش عارف هو خَبّى الضحية فين، وبتبدأ رحلة تدوير على الذاكرة والمواقف المضحكة.

الشاب خالد نشر فيديو على إنستجرام بمشاهد من ظهوره في الفيلم، وقال إنه معتز جداً بالتجربة دي، ووصف حضوره العرض الخاص بأنه مناسبة مميزة خصوصاً إنه قابل أحمد حلمي تاني، وإن حلمي أبدى تقديره ومحبته له. الشاب خالد كمان هنأ أبطال وصناع العمل وتمنى لهم النجاح.

الفيلم ده بيرجع أحمد حلمي للسينما بعد غياب من وقت فيلم «واحد تاني» سنة 2022. وبيركز الفيلم على راجل شغال في عالم البلطجة وبيمر بأزمة فقدان ذاكرة، فبيستعين بأخصائية علاج بالتنويم المغناطيسي، اللي بتقوم بدورها أمينة خليل، عشان يحاول يفتكر تفاصيل حياته ويكشف اللي نسيه، ومع الوقت بيبدأ يواجه ناس من ماضيه.

العمل بيشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم زي ماجد المصري، وخالد الصاوي، ورحمة أحمد، وشيرين، ومحمد عبد العظيم، ومحمد ممدوح، بالإضافة للشاب خالد. والفيلم من تأليف أحمد عبد الرحمن وإخراج مازن أشرف.

تفتكروا حلمي هيفتكر مكان الشاب خالد ولا هيقضوا الفيلم كله بيدوروا عليه؟