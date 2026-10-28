أحمد صلاح حسني راجع لرمضان 2027 في مسلسل تمكين

ترفيه

أحمد صلاح حسني هيرجع لدراما رمضان بعد غياب 3 سنين، وهينضم لأبطال مسلسل «تمكين» المقرر عرضه في رمضان 2027. أحمد هيلعب دور ضابط في الأحداث، وهيكون في بطولة العمل بجانب عمرو سعد وياسمين صبري ومجموعة تانية من الفنانين.

المسلسل من إخراج محمد سامي، والكل مستني يعرف تفاصيل أكتر عن الشخصيات وقصة العمل اللي بيعتبر من الأعمال المنتظرة في موسم 2027.

بعيد عن «تمكين»، أحمد كان موجود في رمضان 2026 بس كضيف شرف في الحلقة الأولى من مسلسل «مناعة» مع هند صبري، وقدم فيه دور جوزها اللي اتقتل غدراً، وده اللي خلى حياة الشخصية تاخد مسار مختلف. مسلسل «مناعة» كان من نوعية الـ 15 حلقة، وقصة عباس أبو الحسن، وسيناريو وحوار عمرو الدالي وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة United studios، ودارت أحداثه في إطار شعبي داخل حي الباطنية بمشاركة خالد سليم، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، أحمد الشامي، مها نصار، محمد أنور، هدى الإتربي، وميمي جمال.

تفتكروا دور الضابط هيليق على أحمد صلاح حسني المرة دي ولا هيفاجئنا بشكل مختلف؟