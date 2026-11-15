مش بس رحمة حسن.. حكايات الفنانين اللي سابوا التمثيل عشان لقمة العيش

ترفيه

قصة رحمة حسن رجعت تفتح السيرة تاني عن أزمة الفنانين اللي بيلاقوا نفسهم بعيد عن الشاشة لفترات طويلة. رحمة، اللي غابت عن التمثيل لنحو أربع سنين، قررت تدخل مجال العلاقات العامة في واحد من الفنادق الكبيرة في القاهرة. ورغم إن الكلام كتر عن اعتزالها، إلا إنها مأعلنتش اعتزال رسمي، والموضوع مجرد تجربة مهنية جديدة بعد ما فرص العمل المناسبة ليها قلت السنين اللي فاتت. رحمة بدأت مشوارها بالإعلانات والكليبات، ودخلت السينما في 2009 بفيلم "ألف مبروك" مع أحمد حلمي، وبعده "العالمي" مع يوسف الشريف، وشاركت في أعمال تانية زي "سمير وشهير وبهير" و"موجة حارة" و"سابع جار" و"كلبش"، وكان مسلسل "إيجار قديم" في 2022 آخر ظهور ليها قبل ما تختفي أربع سنين وتظهر مؤخرًا بخبر شغلها في الفندق.

الحقيقة إن رحمة مش الحالة الوحيدة اللي دفعتها قلة الشغل أو ظروف الوسط الفني إنها تدور على دخل بره المجال. لوسي مثلاً اتكلمت مؤخرًا عن تفكيرها في الاعتزال لأنها مش لاقية عروض تناسب تاريخها الفني، وشايفة إن بعض الأعمال المعروضة عليها مش لايقة عليها، والأجور كمان مش متناسبة مع قيمتها الفنية، بس أكدت إن التفكير ده مش قرار نهائي.

وفي 2023 ميرهان حسين أعلنت ابتعادها عن الفن بسبب شعورها بعدم التقدير وإنها مش بتاخد فرص تناسب إمكانياتها، بس القرار ده مكملش كتير ورجعت تاني للساحة الفنية، وده بيثبت إن الابتعاد ممكن يكون مؤقت لما يكون السبب هو ظروف الشغل والفرص المتاحة.

أما داليا إبراهيم، فكان قرارها في يونيو 2020 إنها تعتزل الفن بعد مشوار طويل في السينما والتليفزيون والمسرح، وكان آخر ظهور ليها في مسلسل "جراب حواء" سنة 2016 قبل ما مشاركاتها تقل بشكل واضح. داليا مابعدتش عن الشغل بس، دي اتجهت للكتابة وبدأت مسار مختلف تمامًا بعيد عن الكاميرا.

وفي نماذج تانية اختارت المهن الحرفية والتجارية عشان توفر دخل ثابت. الفنان كريم الحسيني مثلاً عمل مشروع لتحضير وبيع المشروبات الساخنة على الطريق بسبب قلة الأعمال الفنية، ومع كده مأعلنش اعتزاله ومستمر في المسرح، فبقى مشروعه مصدر دخل إضافي.

الحسيني مش لوحده، الفنان حسين أبو حجاج اختار يضمن مصدر رزق مستقر ليه ولأسرته من خلال ورشة لإصلاح إطارات السيارات في محافظة المنيا، أبو حجاج شارك في أعمال معروفة زي مسلسل "الكبير أوي"، بس محتفظ بمهنته الأساسية في الورشة حتى وهو بيمثل.

الفنان سيد صادق كمان كشف إنه اشتغل في محل لبيع رولمان البلي في وسط القاهرة بالتزامن مع ابتعاده عن التمثيل،

محمود عامر اتكلم عن معاناته مع قلة الشغل وتأثير ده على أوضاعه المادية، وعشان يحل الأزمة دي، اتجه لتقديم محتوى على منصات التواصل الاجتماعي عشان يستفيد من خبرته الفنية ويوفر مصدر دخل بديل.

على الجانب الآخر، أحمد عزمي اتكلم علنًا عن قلة العروض اللي بتوصله وطلب فرصة جديدة للعودة للشاشة، واستغاثته جابت تفاعل كبير وخلته يرجع فعلاً للأعمال الفنية، فبقى نموذج للي رجعوا بعد فترة غياب.

وطبعًا في ناس اعتزلت لأسباب تانية غير قلة الشغل. ليلى طاهر اعتزلت في سبتمبر 2021 لأنها شافت إنها قدمت كفاية في مسيرتها ومش عايزة تستمر لمجرد المقابل المادي. والمطربة زيزي عادل اعتزلت الغناء في أبريل 2022 عشان رغبتها في الابتعاد عن أجواء الفن والتقرب إلى الله. أما الفنان توفيق عبد الحميد، فأعلن الاعتزال أكتر من مرة، وأكد تمسكه بالقرار بسبب ظروفه الصحية اللي مابقتش تسمح له بالاستمرار في التمثيل.

بصراحة، كل الحالات دي بتخلينا نفكر في حال الفنان لما الشهرة بتقل أو الفرص بتبقى محدودة. تفتكروا الوسط الفني قادر يستوعب أصحاب الخبرات؟