ترفيه

أشرف حكيمي، قائد باريس سان جيرمان، قدم عرض استثنائي في الماتش اللي انتهى بالتعادل 2-2 قدام روما على ملعب حديقة الأمراء، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا. الماتش ده كان اختبار صعب لحكيمي اللي أثبت إنه قد المسؤولية وقدر يتحمل الضغوطات الكبيرة اللي كانت حواليه، خصوصاً بعد قرار محكمة التحكيم الرياضي «كاس» بخصوص نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، واللي قضى بسحب اللقب من المغرب ورجوعه للسنغال.

تفاصيل ليلة تعثر باريس

باريس سان جيرمان خسر أول نقطتين ليه في دوري أبطال أوروبا الموسم ده، بعد ما فشل يحافظ على تقدمه قدام روما في مباراة كانت مليانة تقلبات. البداية كانت صعبة جداً على أصحاب الأرض، لأن روما سجل هدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق ماريو هيرموسو. بعدها باريس قدر يرجع في الماتش وينتزع التقدم في الشوط الثاني، لكن الفرحة مكملتش لأن دونيل مالين سجل هدف لروما من ركلة جزاء في الدقيقة 78، بعد لمسة يد على فيتينيا، وده اللي حرم الفريق الفرنسي من الفوز.

النتيجة النهائية كانت تعادل 2-2، والهدفين بتوع باريس سجلهم إيليا زابارني وعثمان ديمبيلي. ورغم إن النتيجة كانت مخيبة لآمال الفريق، إلا إن حكيمي كان النجم الأول للمواجهة دي، خصوصاً وإنه لبس شارة القيادة في غياب البرازيلي ماركينيوس، وقدم أداء قوي جداً على المستوى الدفاعي والهجومي، وده أكد مكانته الكبيرة جوه غرفة ملابس الفريق وقدرته على قيادة زمايله في الظروف المعقدة.

رد عملي بعيداً عن الجدل

تألق الظهير المغربي جه في توقيت حساس جداً، لأن الأيام اللي فاتت كانت كلها كلام عن تداعيات قرار محكمة التحكيم الرياضي اللي أيدت فوز السنغال على المغرب، وده خلى حكيمي تحت الأنظار، وبالذات بعد ما اتكلم عن القضية دي في المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء. بس حكيمي مسمحش للضجة دي إنها تأثر على تركيزه في الملعب، وظهر بصورة مختلفة تماماً عن التوقعات اللي كانت بتقول إنه ممكن يتأثر نفسياً، وتعامل مع الماتش كأنه فرصة لتقديم رد عملي بعيد عن التصريحات والجدل اللي بيحصل بره المستطيل الأخضر.

من أول الدقائق حكيمي كان نشيط جداً على الجبهة اليمنى، وهدد مرمى روما بتحرك خطير في الدقيقة 13، وبعدها بدقيقتين تدخل دفاعياً بشكل حاسم عشان يوقف سانتياجو كاسترو. وبكده قدم نموذج للاعب اللي بيعرف يوفق بين الواجبات الهجومية والانضباط الدفاعي في نفس الوقت.

مجهود بدني جبار

مع مرور الوقت، حكيمي نجح إنه يلاقي المساحات المناسبة للتحرك، رغم التنظيم الدفاعي القوي اللي فرضه مدرب روما جيان بييرو جاسبيريني، واللي سبب مشاكل كتير لباريس سان جيرمان لفترات طويلة من اللقاء. لكن حكيمي مأستسلمش وكمل محاولاته، واستغل سرعته وقدرته على التقدم للمناطق الهجومية.

في الشوط الثاني، تفوق حكيمي بدنياً وواصل انطلاقاته المتكررة وتدخلاته الدفاعية ومساندته لزمايله في بناء الهجمات. وفي الدقيقة 60، قدر يحصل على ركلة جزاء لباريس بعد ما تفوق على ويسلي جوه منطقة الجزاء، واللقطة دي كانت نقطة تحول مهمة لأن عثمان ديمبيلي سجل منها الهدف بعد دقيقتين، وده كان نتيجة المجهود اللي بذله حكيمي في صناعة الفرصة.

حكيمي مهدأش لحد آخر لحظة، وقدم تمريرة بالكعب لجواو نيفيس في الدقيقة 72، وفي الدقيقة 91 كانت عنده فرصة للتسجيل لكنه منجحش في توجيه الكرة للمرمى بالشكل المطلوب. ورغم إن النتيجة مكنتش في صالحه، إلا إنه أثبت إنه يقدر يحافظ على مستوى ثابت حتى لما فريقه يواجه صعوبات جماعية، وعكس التزامه بتعليمات لويس إنريكي اللي بيعتمد على خبرة لاعبينه في اللحظات الحاسمة.

أبرز نقطة قوة في أداء حكيمي كانت الجانب البدني، لأنه فضل يتحرك بين منطقتي الجزاء ويضغط لحد الدقائق الأخيرة من غير ما تظهر عليه علامات إرهاق. وحتى لما كان بره مركزه المعتاد في لقطة الهدف الأول لروما، ده مأثرش على مستواه العام، في وقت كان فيه لاعيبة كتير أساسيين في باريس عندهم صعوبة في الوصول لإيقاعهم المعتاد قدام دفاع روما المنظم.