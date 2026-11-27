ترفيه

انطلقت عروض المسرحية الكوميدية الاستعراضية «علمي علوم» يوم الجمعة الساعة تسعة مساءً بتوقيت السعودية على مسرح محمد العلي في منطقة بوليفارد سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض، وكان مقرراً أن تستمر العروض حتى 16 نوفمبر.

المسرحية من إخراج بتول عرفة، وبتضم كوكبة من النجوم وعلى رأسهم دينا الشربيني وسيد رجب، ومعاهم محمد أسامة «أوس أوس»، وأحمد عبد الوهاب، ودينا محسن «ويزو»، وشريف حسني، ومصطفى البنا «سعفان»، وآية عبد الرازق وآخرين. الصراحة التوليفة دي تخلينا نتوقع ضحك كتير، خصوصاً مع وجود أوس أوس وويزو في عمل واحد.

أما القصة فبتبدأ من رجل أعمال عايز يوصل للمجد عن طريق تنظيم مسابقة علمية عالمية بجائزة مليون دولار، بس الدنيا بتتقلب لما عالمة شهيرة تختفي فجأة، وده بيهدد المؤتمر كله. عشان ينقذ الموقف، المنظم بيستعين بفنانة استعراضية وفرقتها ويقنعهم يمثلوا إنهم علماء عشان ينافسوا الخبراء الحقيقيين، ومن هنا بتبدأ مواقف كوميدية بتخلط بين الذكاء والفهلوة المصرية المعروفة.

العمل ده من تأليف أحمد عبد الوهاب وسامي المكاوي، وبإشراف أحمد إسماعيل. وبالنسبة للمزيكا والأغاني، فكلماتها لأحمد حسن راؤول، والألحان والموسيقى لكريم عرفة، وتصميم الاستعراضات كان لمصطفى حجاج. العرض بيحاول يقدم شكل جديد للمسرح يجمع بين الكوميديا والاستعراض ويستهدف استقطاب نجوم الصف الأول في إطار الحراك الفني اللي بيشهده موسم الرياض.

يا ترى الفهلوة هتكسب في الآخر ولا العلم هو اللي هيسيطر؟