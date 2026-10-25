فيلم «خروج آمن» كسب نجمة الجونة لأفضل فيلم طويل

ترفيه

فيلم «خروج آمن» للمخرج محمد حماد قدر يخطف جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم طويل في الدورة التاسعة لمهرجان الجونة السينمائي، والجائزة مش بس تقدير فني، دي معاها مبلغ 50 ألف دولار أمريكي.

اللي اختاروا الفيلم كانت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وكانت برئاسة المخرجة البريطانية جوانا هوغ. اللجنة كانت بتضم كمان الممثلة ناهد السباعي، والمؤلف الموسيقي خالد حماد، والمخرج العراقي شوكت أمين كوركي، والمخرجة التركية يشيم أوستا أوغلو.

مهرجان الجونة في دورته دي كان مليان عروض سينمائية وفعاليات فنية، بمشاركة فنانين وصناع أفلام من مصر ومن كل حتة في العالم، وكان فيه جلسات حوارية عشان تجمع الناس اللي شغالة في الصناعة .