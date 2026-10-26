دليل ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي: دورة «صاحبة السعادة» وإزاي بتتم

ترفيه

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الثامنة مش مجرد احتفالية، ده منصة فنية هدفها إعطاء الشباب فرصة لعرض تجاربهم المسرحية قدام جمهور حقيقي، والاحتكاك بمدارس فنية مختلفة عشان يطوروا أدواتهم. الدورة دي تحديداً جات تحت شعار «المسرح حياة»، واتسمت «دورة صاحبة السعادة» تقديراً للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وبتستمر فعالياتها لغاية 30 أكتوبر.

لو سألت إزاي الملتقى ده بيتعمل وبيمشي إزاي، فالموضوع متقسم لخطوات وأنشطة متنوعة بتقدمها إدارة الملتقى برئاسة المخرج عمرو قابيل، وبتمشي كالتالي:

أولاً، العروض المسرحية، ودي القلب النابض للملتقى، حيث بتشارك فرق مسرحية من مصر ودول عربية وأجنبية. وفي الدورة دي، العراق هي ضيف الشرف بتقديم ثلاثة عروض مسرحية بتمثل جامعات بغداد والقادسية وبابل، بهدف تعزيز التعاون الفني والثقافي بين البلدين.

ثانياً، الورش الفنية والندوات الثقافية، والهدف منها مش بس العرض، لكن التدريب. عزة لبيب، مديرة الملتقى، وضحت إن الورش في الدورة دي زاد نطاقها عشان تشمل المسرح المدرسي، وده بيسمح للطلاب في مراحل تعليمية مبكرة إنهم يكتشفوا قدراتهم ويتعلموا أساسيات العمل المسرحي.

ثالثاً، المسابقات، وهنا في مفاجأة الدورة دي وهي إطلاق مسابقة للمسرح المدرسي لأول مرة، والمسابقة دي شايلة اسم الفنانة صفاء أبو السعود عشان تدعم المواهب الصغيرة.

رابعاً، لجان التحكيم، والملتقى بيعتمد على خبرات متنوعة، لدرجة إن شخصيات مسرحية عراقية بتشارك في لجان التحكيم عشان يحصل تبادل في الرؤى الفنية بين المشاركين.

خامساً، التكريمات والاحتفاء بالرموز، وده جزء أساسي من البروتوكول عشان يربط الشباب بتجارب فنية سابت بصمة. وفي حفل الافتتاح تم تكريم إسعاد يونس، والفنان فتوح أحمد، والمخرج العراقي جبار الجودي، والفنان الإماراتي عبد الله محمد الظنحاني، والمخرج العماني عماد الشنفري.

أما عن كواليس الافتتاح، فإسعاد يونس استقبلت حماس كبير وتصفيق من الحضور، ووجهت رسالة مؤثرة للشباب طلبت منهم يحافظوا على شغفهم بالفن ويتمسكوا بروح الهواية حتى لو وصلوا للنجومية، لأن المسرح الجامعي هو اللي بيطلع مواهب بتغني الحركة الإبداعية.

ومن ناحية تانية، الفنان فتوح أحمد قلبها حالة نوستالجيا واستعاد ذكريات الجامعة، وقال إنها أجمل فترات حياته بسبب الصداقات اللي لسه مستمرة، لدرجة إنهم عملوا مجموعة اسمها «مش هنسيب بعض أبدًا» عشان يفضلوا على تواصل رغم انشغال كل واحد في حياته المهنية.

المسؤولين عن الملتقى كمان أكدوا على أهمية الدعم؛ المخرج عمرو قابيل شدد إن أحلام الشباب تستحق التعب والصعوبات، ووجه شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته الدورة الأولى سنة 2018، ولرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي عبد العزيز قنصوة. وفي نفس الوقت، الدكتور حسام بدراوي، رئيس اللجنة العليا، بعت رسالة مصورة يعتذر فيها عن عدم الحضور ويهني عمرو قابيل وإسعاد يونس على نجاح الدورة.

في النهاية، الطموح حالياً إن جمهور العروض ميكونش بس الفرق المشاركة، لكن يمتد لطلاب الجامعات نفسهم عشان يشجعوا زمايلهم ويشاركوا في النقاشات والورش، لأن ده هو اللي بيخلق حالة حقيقية من التفاعل الفني.