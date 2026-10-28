بوسي خطفت الأنظار في حفل The Best بفستان بنفسجي وورد 3D

ترفيه

بوسي كسبت جائزة "أفضل مطربة" عن أغنيتها في مسلسل "وننسى اللي كان"، وده كان في حفل جوائز The Best اللي اتعمل مساء الإثنين.

بعيداً عن الجائزة، اللوك بتاع بوسي كان حكاية تانية خالص. اختارت تمشي على موضة المونوكروم بدرجات البنفسجي الغامق، ولبست فستان طويل ومحدد للجسم من تصميم ريبيكا فالانس، وكان متزين بورد ثلاثي الأبعاد (3D) خلى الإطلالة فيها لمسة درامية ورومانسية في نفس الوقت.

عشان تكمل الشياكة، نسقت بوسي طقم مجوهرات فخم لايق مع لون الفستان، ولبست صندل بنفسجي مع شنطة يد صغيرة لونها فضي، والتباين ده هو اللي خلى اللوك ينطق ويبين ذوقها العالي.

أما بالنسبة للميك أب، فاعتمدت على الألوان الترابية الدافئة عشان تبرز ملامحها، مع مكياج عيون سموكي ولمسات بنفسجي خفيفة فوق الجفن ورموش كثيفة، وكملت اللوك بروج لونه مائل للوردي.

وبالنسبة للشعر، بوسي اختارت تسريحة كلاسيكية مرفوعة لتحت، مع خصلات مموجة نازلة على جوانب الوش بطريقة رقيقة.

بصراحة، الفستان واللون البنفسجي كان اختيار عبقري، والورد الـ 3D نقل اللوك في حتة تانية خالص. تفتكروا مين اللي كان يستحق الجائزة أكتر؟