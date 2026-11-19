ترفيه

السينما مش مجرد دروس أكاديمية أو تعلم تقنيات، دي في الأساس نظرة المخرج للحياة والتفاصيل الإنسانية والجمالية اللي بيشوفها في كل لحظة. ده اللي أكده المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو في لقاء فكري ضمن فعاليات الدورة 47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

سيساكو شايف إن الإنسان كل ما يركز على الخير والجمال في الحاجات اللي بيشوفها، بيبقى عنده قدرة أكبر إنه يتطور ويبقى إنسان أفضل. وعشان كدة، السينما بالنسبة له بتبدأ من القدرة على التأمل والنظر للعالم بعين مختلفة، واكتشاف الجمال المستخبي في أبسط المواقف اليومية.

المخرج حكى عن بداياته وتجربته السينمائية الأولى في فيلم صوره في أنجولا بأسلوب الارتجال، بعد ما قدم فيلمين قصيرين، ووصف التجربة دي بأنها كانت نقطة مهمة جداً في اكتشافه لطبيعة السينما ورؤيته الخاصة ليها.

وبالرغم من إن الحياة فيها عنف وقسوة، سيساكو بيشوف إنها لسه استثنائية ومليانة جمال. وحكى عن موقف حصل معاه مساء اليوم السابق للقاء في واحد من الأحياء الشعبية في القاهرة؛ لما قعد في الشارع حوالي الساعة 11 بالليل مع تلات أشخاص، ولفت نظره بساطة وتلقائية تفاصيل الحياة اليومية هناك.

بالنسبة لسيساكو، الشارع عنده طاقة خاصة، والمشاهد العابرة والتفاصيل البسيطة اللي ممكن ناس كتير متخدش بالها منها، هي اللي بتشيل ثراء إنساني وبصري كبير، وهي دي اللي بتدي للسينما روحها الحقيقية.

تفتكروا فعلاً بساطة الشارع المصري ممكن تكون مصدر إلهام لأي مخرج في العالم؟