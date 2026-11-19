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أسماء جلال وأحمد خالد صالح قرروا يرجعوا يجمعهم عمل واحد من تاني في مسلسل "ميس هناء"، اللي بدأ تصويره الأسبوع ده عشان يلحقوا ينافسوا في موسم دراما رمضان 2027. دي أول مرة أسماء جلال تكون بطلة مطلقة في مسلسل تلفزيوني، والتعاون ده بييجي بعد 5 سنين من آخر مرة ظهروا فيها مع بعض في مسلسل "أنصاف مجانين" سنة 2021.

المسلسل هيتكون من 15 حلقة، ومن تأليف إياد صالح وإخراج سلمى الكاشف، وإنتاج شركة TVision للمنتج طارق الجنايني، وهيتعرض على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية. وبالنسبة لباقي الكاست، هيشارك في البطولة فيدرا، وسما إبراهيم، وأحمد رضوان، وسارة عبد الرحمن، ودونا إمام، والطفلين آسر أحمد حمدي وحسين معتز.

وبعيداً عن المسلسل، أسماء جلال لسه مخلصة تصوير فيلمها الجديد "الفيل ع الدرفيل" مع أحمد فهمي، وبيشارك فيه حاتم صلاح، ورحاب الجمل، وغادة إبراهيم، مع ظهور خاص لنجوم ضيوف شرف زي عمرو يوسف، وأحمد العوضي، وبيومي فؤاد، وميشيل ميلاد، والفيلم ده من تأليف شريف الليثي وإخراج أحمد عبد الوهاب.

أما أحمد خالد صالح، فمشغول حالياً بتصوير فيلم "الفيل الأزرق 3" اللي بيجمعه بكريم عبد العزيز ونيللي كريم وماجد الكدواني، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ومن المتوقع ينزل السينمات في موسم عيد الأضحى 2027.