Espectáculos

Dos días después de que el cantante Giovanny Ayala le diera el "sí, acepto" a María Gómez, la creadora de contenido Yina Calderón decidió que era el momento perfecto para soltar una bomba en Instagram. Con una foto de los recién casados, Yina lanzó un mensaje directo a la flamante esposa, reactivando una polémica que lleva más de una década en el aire. Parece que hay amores y desamores que no se olvidan tan fácil, ¿verdad?

El matrimonio que encendió la mecha

El sábado 21 de noviembre fue un día de fiesta grande para Giovanny Ayala y María Gómez, quienes celebraron su matrimonio religioso en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en el municipio de Acacías, Meta. Según imágenes difundidas en redes por asistentes, la recepción continuó en Villa Valentina, la finca del artista, con música en vivo para prender la rumba y unos platos típicos de la deliciosa gastronomía llanera que seguro estaban para chuparse los dedos.

Mientras tanto, en otra esquina del país, Yina Calderón —esa figura que recordamos por su paso en el reality "Protagonistas de Nuestra Tele" y que ahora la rompe como empresaria y DJ— andaba de viaje por el departamento del Huila. Durante esos días, las redes no paraban de comentar videos donde se le veía muy animada, departiendo con amigos y, ojo al dato, hasta besando al también influenciador Camilo Vega. Esto, obviamente, desató una ola de especulaciones: ¿cómo reaccionaría Yina al saber del matrimonio de Ayala? Pues, la respuesta llegó, y con qué fuerza.

Un mensaje que no dejó dudas

La esperada contestación de Calderón llegó el lunes 23 de noviembre. En sus historias de Instagram, sobre una fotografía de Ayala y Gómez el día de su boda, Yina escribió sin rodeos: “Puedes casarte con él, pero la dueña de su corazón soy YO”. ¡Plop! Para rematar el mensaje, acompañó la historia con un fragmento de la canción "Piensa en mí", interpretada por el mismísimo Giovanny Ayala. La letra elegida invitaba a pensar en ella y a no hablarle a él.

Este gesto, como era de esperarse, volvió a poner en el candelero público el viejo desacuerdo entre Yina y Giovanny, una historia que ya tiene más de diez años de versiones cruzadas.

Una década de versiones encontradas

Por un lado, Yina Calderón no ha parado de afirmar, en cuanta entrevista o transmisión en vivo se le presenta, que sí tuvo un romance con el músico. Y, la verdad, se le nota que le molesta un montón que él no reconozca esa parte de su vida juntos. Hay un episodio que los televidentes aún recuerdan de cuando Yina participó en "La casa de los famosos". Fue el 19 de abril de 2025, cuando Giovanny Ayala apareció como invitado musical en una de las fiestas del programa. Al verle cantar temas de despecho, Yina no pudo contener las lágrimas, se salió de la reunión y se fue directamente al confesionario, visiblemente afectada. Esa escena, que para muchos era un drama viejo, volvió a circular por las redes como pan caliente después de su reciente publicación.

Pero, por el otro lado, Giovanny Ayala siempre ha sido firme en su postura: niega, una y otra vez, que entre ellos haya existido un noviazgo. Él mismo contó su versión de cómo se conocieron en una entrevista con Camilo Cuervo. Según Ayala, todo comenzó hace más de diez años, durante una Semana Santa en Villavicencio, cuando Yina ya era conocida en el medio.

El cantante relató que sus hijos le dijeron que Calderón estaba en una finca cercana, y él, muy amablemente, se acercó a saludarla. Después de compartir un almuerzo y conversar sobre sus planes, él aceptó llevarla en su carro hacia Bogotá porque sus rutas coincidían. Ayala afirmó en esa conversación que para él nunca hubo una relación de pareja.

Hasta ahora, ni Giovanny Ayala ni María Gómez han dicho ni pío en sus redes sociales sobre el explosivo mensaje de la influenciadora. ¿Será que el silencio es la mejor respuesta o apenas estamos viendo el comienzo de la próxima temporada de este culebrón?