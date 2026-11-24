Famosos

¡Prepárense, Ecuador! Hoy, 24 de noviembre, el mundo entero tiene los ojos puestos en San Juan, Puerto Rico, porque se celebra la edición 75 de Miss Universo. Con ciento dieciséis participantes buscando llevarse la corona que hoy ostenta la mexicana Fátima Bosch Fernández, la tensión está a mil y las predicciones no se hacen esperar. Nuestra Dalia Bucaram también está ahí dando batalla, ¡así que a mandarle la mejor energía! La gala arranca a las 19:00, hora del este de Estados Unidos, y la podremos seguir por Telemundo. Pero antes de que el show empiece, veamos quiénes están en boca de todos.

Las latinas que se las traen

Entre las candidatas más sonadas, ¡las latinas no se quedan atrás y están dando de qué hablar! Venezuela, Puerto Rico y Colombia suenan fuerte en las predicciones, junto a Francia y Filipinas. El venezolano-cubano Osmel Sousa ya redujo su lista de once favoritas a cinco, e incluye a la de Venezuela, Filipinas, Francia, Nueva Zelanda y Puerto Rico. Mientras que el portal especializado Missiology puso a Puerto Rico en el primer lugar de su listado, seguido de Nueva Zelanda y Filipinas, y después a República Dominicana con Melissa Núñez y Tanzania con Elizabeth Makune.

Clara Vegas Goetz, la representante de Venezuela, viene con todo el power a sus veinticuatro años, buscando la octava corona para su país. ¡Imagínense la presión! Ella regresó a Venezuela en 2025 desde Londres, donde vivía, solo para meterse de lleno en el concurso nacional. Y ojo, el dato: su mami, Andreína Goetz, fue Miss Venezuela en 1990. ¡La belleza se lleva en la sangre!

Por el lado de Puerto Rico, la anfitriona del certamen, Jennifer Barreto, de veintisiete años, es otra de las candidatas con mayor proyección. Y aquí viene el giro: es madre de una niña de siete años, Penélope, y trabaja como especialista de prevención en el Departamento de Guerra del Ejército de Estados Unidos, tocando temas sensibles como la violencia doméstica y el abuso de sustancias. Su participación se enmarca en la modificación de las reglas de Miss Universo que eliminó las restricciones para madres.

Colombia también tiene a una guerrera con María Alejandra López Pérez. A sus treinta y dos años, esta ingeniera industrial y modelo nacida en Pereira se la sabe todas: tiene trece años de experiencia en concursos nacionales e internacionales, y su Instagram suma más de setecientos mil seguidores. ¡Casi nada! Fue segunda en Miss Grand International 2023, así que va por su revancha y busca una nueva corona para su país, que no gana desde Paulina Vega en 2014. ¡Ya es hora de traerla de vuelta!

Y, chuta, Chile no se queda atrás con Dominga López, de veinticinco años. Es licenciada en Comunicación Social y tiene más de cuatrocientos treinta y cuatro mil seguidores en Instagram. Su misión es clara: ser la segunda chilena en ganar, después de Cecilia Bolocco en 1987. ¡Tremenda meta!

También está la representante de Cuba, Mia Dio, de veinticinco años, que nos dejó con la boca abierta. Ella regresó al certamen en 2025, pocos días después de sufrir una parálisis facial durante su concurso nacional. ¡Qué valiente! Con 1,3 millones de seguidores en Instagram, usa su plataforma para visibilizar la situación política de su isla. ¡Eso es usar la voz para algo grande!

Europa y África: la fuerza de las pasarelas y la academia

Francia apuesta fuerte por Garance Authié, de veintidós años. Ella tiene formación en gestión y finanzas, habla tres idiomas (francés, inglés y español, ¡qué capo!), y ya tiene experiencia modelando para firmas de moda importantes. Con más de ciento veinte mil seguidores en redes, la parisina es, sin duda, la principal aspirante europea. ¡Una dura!

Desde África, Nigeria nos trae a Danielle Adewusi, de veintinueve años, que es una caja de sorpresas. Se graduó en Medicina en King’s College London y tiene formación en psicología. Además, es la fundadora de Scrub The Stigma, una iniciativa para educar sobre salud femenina. En 2023 ya estuvo en el top 5 de Miss Universe Great Britain, y su madre, Tonia Okogbenin, representó a Nigeria en 1991. ¡La herencia está presente!

El toque asiático que arrasa

En Asia, Filipinas y Corea del Sur están generando un montón de expectativas. Bea Millan-Windorski, la representante filipina, aunque nació en Milwaukee, tiene raíces de Filipinas y se la sabe todas. Tiene doble titulación en Historia y Relaciones Internacionales por la Universidad de Wisconsin-Madison, y para rematar, ganó Miss Earth USA 2024 y Miss Earth Water 2024. ¡Casi nada! Suma más de doscientos ochenta y siete mil seguidores en Instagram. ¡Un perfilazo!

Y, la cereza del pastel, Corea del Sur con Yurim Kim. A sus treinta y cinco años, es actriz de teatro, coreógrafa y artista escénica. Su trayectoria supera la década y su participación es posible gracias a la eliminación del límite de edad, ¡un cambio que nos encanta! Con esto, demuestran que la belleza no tiene edad y que la experiencia suma un montón. ¿Quién creen que se llevará la corona hoy?