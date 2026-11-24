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¡Atención, peliculeros! Este miércoles 25 de noviembre de 2026 se estrena a nivel mundial ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’, la comedia de acción que nos trae de vuelta a Brad Pitt como el inolvidable Cliff Booth. El actor, de 62 años, retoma el papel que le valió su único Óscar como intérprete en ‘Once Upon a Time in... Hollywood’, esa película de comedia dramática de 2019 que nos dejó picados con este personaje.

Esta secuela viene con un combo explosivo: dirigida por David Fincher, de 64 años, y con guion del mismísimo Quentin Tarantino. ¡Qué bestia! Tarantino, quien escribió y dirigió la peli original, ahora solo se encargó del guion. Y es que según Pitt le contó a Usa Today hace unos días, el 16 de noviembre, el guion ya estaba guardado desde hacía nueve meses porque Tarantino no quería dirigirla. Pero como Pitt y Fincher buscaban proyecto juntos, al actor se le prendió el foco y les propuso esta historia. ¡Y a todos les encantó! Claro, no es la primera vez que Fincher y Pitt la rompen juntos: ya lo hicieron en peliculones como ‘Seven’, ‘Fight Club’ y ‘The Curious Case of Benjamin Button’.

Ahora, la historia nos zambulle en un Los Ángeles de 1977, mucho menos inocente que el de la primera entrega, donde la onda hippie y el amor libre ya dieron paso a un ambiente más callejero y violento. Cliff Booth anda de proyeccionista o camarero, pero sigue siendo el doble de acción que resuelve los líos del bajo mundo de Hollywood con métodos poco ortodoxos. Eso sí, para los fans de la dupla, les contamos que Leonardo DiCaprio no aparece en esta nueva entrega, aunque su personaje se lo menciona en varias conversaciones. Pitt mismo dijo que habría sido muy caro y complicado meterlo en la trama.

La estética de Fincher es un viaje en el tiempo al 'blaxploitation' de los setenta, con ese realismo sucio, pantallas partidas y zooms dramáticos que tanto le encantan a Tarantino. Y hablando del maestro, el propio Tarantino confesó en una sesión de preguntas y respuestas en el AFI Fest, en octubre, que el personaje de Cliff Booth le fascinaba, con esa onda de "héroe de novela de bolsillo", y que su interpretación por parte de Pitt lo animó a mandarlo a otra desventura. Ojo, que la película no se anda con chiquitas y las escenas de violencia extrema vienen con un toque cómico y teatral, especialmente las que protagonizan dos primos filipinos (Matt Groove y JB Tadena) que hablan una mezcla de inglés y tagalo y prometen ser de lo más chistoso. El elenco se completa con talentazos como Elizabeth Debicki de ‘The Crown’ —que mete un equilibrio brutal a la testosterona de la historia—, Scott Caan, Carla Gugino y Peter Weller.

Así que ya saben, si quieren ver a Brad Pitt en su salsa setentera, ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’ se estrena exclusivamente en salas IMAX por dos semanas, y luego, ¡pilas!, llega a Netflix el 23 de diciembre de 2026. ¿Listos para la aventura, o prefieren que Cliff Booth se quede en el pasado?