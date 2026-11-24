Niurka Marcos y el drama que encendió 'La Granja VIP'
¡Chisme del bueno, mi gente! Niurka Marcos, la inconfundible actriz, cantante y bailarina cubana radicada en México, fue protagonista de un momento que dejó a todos en shock durante su participación en 'La Granja VIP'. Resulta que en medio de una fiesta, Mónica Escobedo le dio una palmada por la espalda, y la reacción de Niurka fue instantánea: hizo una señal de alerta. ¿El desenlace? La producción del programa anunció la expulsión de Escobedo, quien después aseguró que su intención era “poner un alto a lo que ocurría”. ¡Imagínense la tensión!
La cosa es que Niurka no es ninguna novata en esto del espectáculo. Antes de que la viéramos discutir su autobiografía, 'Soy', donde relata su vida en Cuba y su trayectoria en México con Rafa Mercadante en ese mismo programa, ella ya venía de una carrera ¡circense! Sí, la vedette que brilló en centros nocturnos de Mérida y fue conductora para Grupo SIPSE en Mérida y Cancún, se formó por cuatro años en la Escuela Nacional Circense de Cuba, donde practicó trapecio, equilibrio, cuerda floja, ballet y acrobacias. ¡De las pistas de circo a los escenarios, y ahora a los realities con drama incluido!
¿Qué creen que quiso decir Mónica con "poner un alto"? ¡Aquí huele a novela!