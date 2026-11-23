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Según un libro próximo a publicarse, el príncipe Guillermo, el que sigue en la línea para sentarse en el trono británico, tiene un plan clarito: cuando sea rey, les va a quitar los títulos reales a su hermano Enrique, a Meghan Markle y a sus dos guaguas. ¡Así como lo leen!

Esta revelación la lanza el periodista especializado en realeza Tom Sykes en su libro, titulado The Dukes: Edward VIII, Andrew and Harry: The Men Who Undermined the Modern Monarchy. Y ojo, que si esto se confirma, significa que Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, se quedarían sin sus títulos de príncipe y princesa. ¿Qué tal el giro?

Sykes asegura que el príncipe Guillermo quiere dejar los títulos reales y el tratamiento de Su Alteza Real solo para aquellos miembros de la familia que se pongan la camiseta y cumplan funciones oficiales representando a la monarquía. Es decir, los que trabajen para la institución recibirían títulos, sueldo y casa oficial. El resto, los que no estén en esas, podrían hacer su propia vida, sí, pero sin esos beneficios. ¡Pilas ahí, que no cualquiera!

Y el plan de Guillermo iría más allá: sus hijos menores, Carlota, de once años, y Luis, de ocho, también tendrían que decidir si se meten de lleno en los roles reales o si prefieren hacer una carrera independiente. Eso sí, el príncipe Jorge, que es el primero en la línea de sucesión, no se movería de su puesto de heredero.

El Palacio de Kensington, la casa oficial de Guillermo y su esposa Catalina, por ahora se ha quedado calladito, sin decir ni pío sobre estas afirmaciones del libro. Aclaran que no comentan publicaciones ni lo que se diga en ellas. Lo que sí es sabido es que Guillermo ha dicho públicamente que quiere meterle mano a la monarquía y modernizarla, aunque siempre respetando las tradiciones, según contó en una entrevista para la serie The Reluctant Traveler de Apple TV+.

Recordemos que Enrique y Meghan ya se abrieron de la familia real activa en 2020. Desde entonces, la relación con Guillermo y Catalina ha estado más fría que helado de paila.

Por ahora, toda esta movida con los títulos no tiene confirmación oficial. ¿Será que Guillermo se arma de valor y cumple su palabra o esto solo es chisme de libro?