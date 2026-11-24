Espectáculos

¡Alerta farandulera! Hoy es el día, panas. ¡La mismísima Sofía Vergara, nuestra 'Toty' querida, está en Barranquilla! La actriz que ha puesto la bandera latina en lo más alto del mundo, finalmente, se va a encontrar con su estatua en el Gran Malecón. La gente está que no se cambia por nadie, y es que este encuentro ha sido largamente esperado. ¡Se hizo la rogada la estatua, mijita!

La escultura, una obra del artista Yino Márquez, fue develada por la Alcaldía de Barranquilla hace un buen tiempo, el 10 de julio de 2025. En ese entonces, Sofía no pudo estar presente, pero se notó que la emoción le llegaba al alma. Mandó un mensaje de agradecimiento súper emotivo por redes sociales, diciendo que jamás imaginó que su historia, su trabajo y sus sueños "dejarían una huella tan significativa en esta tierra que tanto quiero, respeto y añoro". Añadió que agradece a Barranquilla todo lo que es y que la estatua no era solo para ella, sino en honor al pueblo barranquillero, a su familia y a sus amigos. ¡Una verdadera reina con los pies en la tierra!

El fiestón: ¿Cómo será este homenaje de locura?

Prepararse, que el alcalde Alejandro Char y la Primera Dama Katia Nule se han lucido con este acto público. El mandatario, emocionado, lo dio a conocer en su cuenta de X, donde expresó: “Queremos rendirle un homenaje muy especial con la entrega oficial de su estatua en nuestro Gran Malecón, para celebrar su trayectoria, sus logros y ese amor tan grande que siempre ha demostrado por la ciudad que la vio nacer”.

El evento central es hoy, este martes 24 de noviembre, a las 5:30 p. m. en el Gran Malecón, justo donde está la estatua. Aquí les contamos cómo va la cosa, paso a paso, para que no se pierdan nada de este fiestón:

Encuentro cara a cara: Primero, Sofía Vergara verá su propia estatua de bronce en una presentación oficial y, por primera vez, frente a frente. ¡Qué nervios!

Decreto de exaltación: Le entregarán un decreto oficial en reconocimiento a su trayectoria y por todo lo que ha contribuido a que Barranquilla brille en el mundo.

Show de Carnaval de Barranquilla: ¡Y agárrense, porque esto no es un show cualquiera! La cosa va en serio, bajo la dirección artística de Pedro Díaz, con cincuenta actores dándolo todo en escena. ¡Imagínense! La mismísima monarquía del Carnaval 2027 va a estar ahí: la reina Salwa Maloof Habib, el Rey Momo Abraham Cáceres y los Reyes del Carnaval de los Niños Isabella Daes y Pedrito Fandiño. Serán diez minutos de pura adrenalina, un recorrido musical y de baile que te va a dejar sin aliento, mostrando los personajes y colores que tanto nos encantan del carnaval. Habrá grupos como el Grupo Expréss con su bullerengue y fantasía; el Cumbión de Oro metiéndole sabor con la cumbia; Sabor de la Tradición con las negritas y marimondas que asustan; Garabato Unilibre con su danza; Ricardo Sierra interpretando a la Muerte (¡qué miedo, pero qué chévere!); Bambazú con el mapalé que te hace mover el esqueleto; y las tradicionales danzas del Congo Grande y Congo Reformado. ¡Un desfile de talentos que ya quisiéramos ver por acá!

El 'Turbante de la Tradición': Durante este show, le entregarán a Sofía Vergara el icónico 'Turbante de la Tradición', un homenaje de las fiestas barranquilleras a las personalidades ilustres. ¡Un detallazo!

Cierre musical con Grammy: Para cerrar con broche de oro, la artista barranquillera Aria Vega, quien ganó un Grammy Latino recientemente, presentará su galardón a Barranquilla y cantará sus canciones más exitosas. ¡Pura estrella local!

Esta celebración, con sus raíces bien puestas en la identidad cultural barranquillera, busca exaltar la alegría, la autenticidad y la fuerza de la mujer de esa tierra, representada a la perfección por Sofía Vergara, una mujer que ha conquistado el mundo entero sin perder nunca el orgullo por sus orígenes. ¡Así se hace, Toty!