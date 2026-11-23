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A ver, seamos honestos: la sonrisa de Laritza Bacallao, con ese espacio característico entre los dientes delanteros (ya saben, el famoso diastema), era parte de su "branding" personal. La vimos con ella durante toda su carrera, y de repente, ¡zas!, decide ir donde el "dentista de las estrellas", el Dr. Víctor Lubin. El reto era de otro nivel: lograr esa sonrisa soñada sin que Laritza se sienta otra persona y, la preocupación que la tenía con los pelos de punta, ¡que no le cambie la voz!

El "acholamiento" antes del cambio

El Dr. Lubin, que no es ningún novato y tiene más de 10 mil sonrisas en su hoja de vida con Sunset Smile Creations, se topó con un caso que puso a debatir a los fans. No era solo de ponerle bonita la sonrisa, sino de respetar dos cosas clave para Laritza: su identidad y su voz. Imagínense el estrés. La decisión no fue de la noche a la mañana, ¡para nada! Hubo tres propuestas sobre la mesa, semanas enteras de preguntas y una incertidumbre que uno se la imagina hasta acá. Al final, encontraron el diseño que le calzó perfecto.

Laritza recordó ante el Dr. Lubin que estaba insegura y no quería hacerlo por miedo a que cambiara su forma de cantar. El doctor, pilas, tenía que encontrar ese balance entre el "glow-up" estético y lo que ella no quería que se pierda. Y la verdad, le salió un diseño personalizado que le perfeccionó la sonrisa, pero sin tumbarle la esencia. ¡Esa es la magia, mi gente!

Un año después, ¿cómo le fue?

¡Un año enterito después del procedimiento, Laritza volvió a Sunset Smile Creations! No para un retoque, sino para una limpieza profunda y, claro, para chismear un poco sobre su experiencia y convencer a los que aún le "acholan" los cambios dentales. El Dr. Lubin, con toda la curiosidad del mundo, le preguntó cuál había sido el cambio más grande desde que se modificó ese diastema que la acompañó por años. Y la respuesta de Laritza fue contundente: no ha sentido ningún cambio, ni dolor, ni molestia, ni sensibilidad, y para ella el diseño se siente "súper orgánico" con su boca. ¡Así como lo leen! Y lo mejor de todo es que sus temores con el canto, ¡ni se aparecieron! Tanto así que, en plena visita, el doctor le retó a cantar un pedacito de una de sus canciones para demostrar que su voz sigue siendo la misma, la que nos encanta.

Y Laritza, ni corta ni perezosa, se mandó unos versos de "Mira tú", creando un momento súper bacán y divertido. ¡Ahí está la prueba, gente! Su voz sigue intacta, como si nada hubiera pasado. ¿Quién dijo miedo a los arreglos dentales?

De paciente a referencia

Esta experiencia de Laritza no es solo una anécdota, tiene su lado profundo, especialmente para el Dr. Lubin, quien confesó que él mismo tuvo un diastema de joven y también decidió corregirlo. ¡Pana el doctor!

Según nos cuenta, la transformación de la cantante se ha vuelto un modelo a seguir para un montón de gente que también tiene ese espacio entre los dientes y está pensando en un diseño de sonrisa. El doctor le dijo a Laritza que mucha gente vive con el diastema y que ella ha sido una referencia para quienes consideran este diseño, y le agradeció la confianza, sobre todo después de esas semanas de incertidumbre.

La cantante, por su lado, aprovechó para recomendar la atención dental que recibió. Afirmó que, para quien quiera una buena salud dental, Sunset Smile Creations es el lugar. La clínica, con el caso de Laritza, refuerza su idea de que cada tratamiento debe ser personalizado, escuchando lo que cada paciente quiere. Al final, el resultado no fue una Laritza totalmente diferente, sino una versión "renovada" de la que ya conocíamos. ¿Acaso no es lo que todos queremos cuando nos hacemos un cambio: mejorar sin perder lo nuestro?