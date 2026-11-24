Espectáculos

El Quito Fashion Week 2026 le bajó el telón este domingo 22 de noviembre, después de cinco días que tuvieron de todo: conferencias que nos dejaron pensando y desfiles que nos hicieron querer renovar todo el clóset. La capital se vistió de moda y, para cerrar con broche de oro, se armó la primera edición de los 'Fashion Recognition Awards Ecuador' (FRAE) en la Cámara de Comercio de Quito.

Esto ya era hora, ¿verdad? El FRAE llegó para ponerle el ojo al talento que tenemos en el país, reconociendo la trayectoria y el tremendo aporte de quienes le meten ganas al desarrollo de nuestra moda. Se premió a lo más top de la industria: los mejores diseñadores, modelos, fotógrafos y estilistas. ¡Un aplauso para todos ellos!

Los ganadores recibieron, el 20 de noviembre, un trofeo que es un detalle superchévere: está inspirado en la escultura del Cerro Catequilla, ese lugar mágico en Quito donde se marca la latitud cero, separando los hemisferios. Un símbolo con peso y significado, justo como el talento que se reconoció.

La ceremonia también incluyó homenajes póstumos. Se recordó a Samantha Dorfflinger, la presentadora de televisión y modelo de origen brasileño que hizo carrera en Ecuador y falleció en 2004, a sus 23 años, en un accidente de tránsito. Y también a Stephany Hollihan, la diseñadora de modas que nos dejó en agosto de este año por un accidente de helicóptero en Kenia.

Sin duda, un evento que sienta un precedente para que el talento de aquí siga brillando. ¿Ya tienes a tu favorito en la mira para la próxima edición?