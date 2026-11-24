Espectáculos

Ayer se prendió la pantalla en Puerto Rico con la Competencia Preliminar de Miss Universe 2026, ¡y no fue cualquier cosa! El icónico José Miguel Agrelot Coliseum, mejor conocido como el Choliseo, se vistió de gala para recibir a las candidatas. El evento se transmitió para los televidentes de Puerto Rico.

La jornada de belleza arrancó tempranito, a las seis de la tarde, con una antesala que nos preparó para todo lo que venía. Ya para las siete, el plato fuerte: la Competencia Preliminar. Y agárrense, porque la presentación estuvo a cargo de nadie menos que Denise Quiñones, ¡nuestra Miss Universe 2001! Verla ahí, con esa clase y experiencia, es un deleite. La transmisión nos mantuvo pegados hasta las nueve y media.

Pero la noche no terminó ahí, ¡para nada! Después, hubo un programa especial de media hora con análisis y reacciones. Justo lo que necesitábamos para comentar el chisme y decir quién fue nuestra favorita. Además, la organización de Miss Universe ya había soltado los nombres del jurado para esta ronda preliminar, así que no hay por dónde quejarse.

El domingo 22 de noviembre de 2026 fue un día lleno de brillo y expectativa. Así que, ¿viste la preliminar? ¿Quién te dejó con la boca abierta y quién te pareció que no dio la talla?