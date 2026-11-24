Espectáculos

¡Agarren sus pañuelos, panas, porque la historia de amor que les traemos hoy es de infarto! Nuestro queridísimo Carlos Scavone, ese actor y presentador que siempre nos saca una sonrisa, se mandó un peliculón y le pidió la mano a su amada María José Viteri. ¿El escenario? Ni más ni menos que la icónica Torre Eiffel en París, Francia. ¡Pura fantasía!

Esta propuesta no fue improvisada: fue una sorpresa que Carlos organizó durante un viaje por Europa. Según un video que el propio presentador subió a sus redes, la propuesta ocurrió bajo la lluvia, frente al monumento parisino. Carlos contó que organizó una sesión de fotos, en medio de la cual se arrodilló y ofreció el anillo de compromiso a la madre de su hija.

El guayaquileño no pudo ocultar la emoción de ese instante. "Se me salía el corazón de la emoción. En esta y todas las vidas, siempre juntos", compartió Carlos en su post, dejando claro que su amor es de esos que trascienden. Y cuando María José le dio el ansiado "sí", la felicidad de Carlos fue palpable en sus palabras del video: "Gracias por decirme que sí, amor de mi vida". ¡Qué bonito es ver una historia así de real y llena de cariño!

La relación de Carlos y María José ha tenido momentos importantes. Se hicieron públicos como pareja en mayo de 2024, oficializando su noviazgo. De ahí en adelante, ¡todo fue a mil por hora! En julio de 2025, nos dieron la gran noticia de que estaban esperando a su primer bebé y que ya se mudaban juntos para empezar su vida en común. ¡Se pasaron de rápidos y lindos!

Así, el 21 de febrero de 2026, llegó al mundo la pequeña Sabina Stella, su primera hija. La pareja ya había expresado su intención de casarse, proyectando inicialmente la boda para 2025, antes de concretar el compromiso en noviembre de 2026. Mejor tarde que nunca, ¿no?

Ahora, la parejita sigue disfrutando de su tour europeo, compartiendo cada momento de esta nueva etapa familiar que es pura alegría. Después de una pedida de mano así, ¿qué podemos esperar de la boda? ¿Será igual de espectacular o más? ¡Tocará estar pendientes para no perdernos ni un detalle!