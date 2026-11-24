Famosos

¡Qué power el de Barbara Eden! A sus 95 años, la actriz que nos enamoró como Jeannie en “Mi bella genio” sigue dándonos lecciones de vida, ¡y de fitness! Ya no la vemos en el gimnasio sudando la gota gorda; no, ella es más de la onda relax pero efectiva.

Eden reveló que ahora prefiere pedalear unos, "no sé, 35 minutos en la bicicleta" estática en casa. ¡Adiós al trajín del gym! Y para que la compañía no le falte, su esposo, Jon Eicholtz, la acompaña, compartiendo un entrenador personal que los visita a domicilio. ¡Eso sí es un lujo! Aunque le baja al peso, aún levanta pesas, demostrando que la edad es solo un número cuando hay ganas.

Pero no todo es ejercicio, la actriz también es una pro en el balance de la comida. Dijo que cuida lo que come, pero sin volverse una obsesiva. ¿Y los dulces? ¡Claro que sí! No se priva de un buen pastel de lima o un chocolate. La clave, según ella, es la moderación en todas las cosas, un lema de sus padres. ¡Y quiénes somos nosotros para contradecir a Jeannie!

Y para la piel, ¡ojo! Nuestra Jeannie también tiene sus tips. Ella se lava la cara en la noche y usa humectante. Y lamenta no haber sabido de joven el daño que causa el sol, por eso recomienda bloqueador solar en la cara durante el día. Así que ya saben, el protector solar es la ley. Eso sí, ella aclara que son sus experiencias personales, no consejos médicos.

Ya en 2024, cuando tenía 93 años, había contado que dejó los entrenamientos intensos por la pandemia. En ese entonces ya hablaba de la bici estática y las pesas livianitas, y decía que caminar a paso ligero le parecía mejor que correr.

Eden lleva 35 años de matrimonio con Eicholtz. ¡Un amor que también ha sabido envejecer con estilo!

Así que ya saben, banda, ¡a darle a la bici, al chocolate y al bloqueador! ¿Cuál es su secreto para verse así de bacanes a los 95?