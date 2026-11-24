Espectáculos

¡Atención, fanaticada ecuatoriana! Si creían que el 2027 era un año muy lejano, les tengo una noticia que les va a cambiar la perspectiva: Paulo Londra nos acaba de dar un motivo gigantesco para esperar ese año con unas ganas increíbles. El rapero argentino, ese mismo que nos tiene coreando sus temazos a todo pulmón, ha confirmado su regreso a Ecuador con un único concierto que promete ser una verdadera bomba.

Londra se subirá al escenario del mismísimo Estadio Olímpico Atahualpa el 5 de junio de 2027. ¡Sí, escucharon bien, en el dos mil veintisiete! Así que ya pueden ir marcando esa fecha en sus calendarios, porque el intérprete de éxitos como 'Adán y Eva', 'Tal Vez' y 'Nena Maldición' viene con todo. Y no solo a recordar esos clásicos que ya se saben de memoria, sino que también nos presentará en vivo las letras de su nuevo álbum, 'entre Cielos'. ¡A ver con qué nos sorprende esta vez!

La noticia de este conciertazo llega en uno de los momentos más top de la carrera de Paulo, según el comunicado del evento. Recién terminó su primera gira en Estados Unidos, con funciones agotadas en Nueva York y Los Ángeles. Además, se llevó las Gaviotas de Oro y Plata del Festival de Viña del Mar en Chile, y hasta fue parte del legendario Lollapalooza Argentina. O sea, el man está imparable, rompiéndola donde pisa.

Las entradas para este evento que se viene con fuerza ya están a la venta, así que pilas, córranle a TicketShow antes de que se agoten. ¡Después no digan que no les avisamos!

¿Quién ya está haciendo la vaquita para asegurar su puesto?