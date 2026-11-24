Famosos

¡Atención, pelados y peladas fans de los videojuegos! La noticia que nos tiene con los pelos de punta y la adrenalina a mil acaba de confirmarse: Niko Bellic, el mismísimo protagonista de Grand Theft Auto IV (lanzado en 2008), ¡está de vuelta en Grand Theft Auto VI! Si eres de los que pasaron horas pegados a la pantalla con este man, prepárate porque la nostalgia es real. Es como si nos hicieran un 'remember' de los buenos, trayendo de vuelta a un auténtico veterano de los videojuegos que marcó una época en el universo de Grand Theft Auto, una serie de videojuegos de acción-aventura.

Pero pilas, que no regresa como el mismo de antes, ¡para nada! Niko hace su gran aparición en una de las misiones del capítulo cinco de esta nueva entrega de Rockstar Games, la llamada 'Taking Liberties'. Los nuevos protas, Jason y Lucía, son quienes se lo encuentran en Vice City, y ¡ojo!, el tiempo no perdona a nadie: lo vemos un poco más entrado en años, con su cabello canoso y, para rematar, ahora trabaja para una organización criminal de Europa del Este. ¡Un giro tremendo en su historia!

Y lo más chévere de todo es que el actor de voz original, Michael Hollick, es quien se pone de nuevo en la piel (o mejor dicho, en la garganta) de Niko para darle vida. Este actor, que además tiene una carrera impresionante en Broadway, no dejó pasar la oportunidad para mandar un mensaje superemotivo a toda la comunidad gamer. 'Diecisiete años después siguen escribiendo cosas como ‘Gracias por ser parte de mi niñez’', escribió Hollick. 'Leo cada nota y estoy muy agradecido cada vez. Gracias a ustedes por mantener a Niko vivo todos estos años y por recordarme por qué importa tanto crear personajes con un corazón palpitante, sea en el escenario, en la pantalla o en un videojuego'. ¡Un mensaje que nos llega al alma, de ley!

Rockstar Games, que sabe cómo consentir a sus fans más fieles, se mandó un detallazo que a muchos les sacará una lagrimita de emoción: una referencia musical al tema principal de GTA IV, 'Soviet Connection'. ¡Un golazo de media cancha! Para los que necesiten refrescar la memoria, recordemos que Niko llegó en barco a Liberty City. Era un exsoldado de las guerras yugoslavas que buscaba el 'sueño americano' pero, a la vez, una venganza por una traición. Su primo Roman Bellic lo atrajo con promesas exageradas, pero Niko también venía arrastrado por deudas y viejos enemigos bien peligrosos, como Ray Bulgarin y Darko Brevic. ¡Un combo de problemas brutal!

Este personaje, con su estilo de combate cuerpo a cuerpo basado en el Krav Maga (esa técnica israelí que dominaba), siempre fue un tipo complejo y cínico, debatiéndose entre la lealtad familiar y la violencia del submundo criminal. Su captura de movimiento fue posible gracias a los artistas marciales Bas Rutten y Amir Perets. Desde que fue el prota de Grand Theft Auto IV, solo lo habíamos visto en participaciones secundarias en los spinoffs 'The Lost and Damned' y 'The Ballad of Gay Tony', y en 'Grand Theft Auto V' apenas si tuvo unos cameos. Por eso, este regreso a lo grande en GTA VI es ¡la cereza del pastel para los que lo extrañábamos!

Y no es que lo digamos nosotros nomás, ¡para nada! En 2010, Entertainment Weekly ya lo había reconocido, incluyéndolo en su lista de los 100 personajes más grandes de los últimos 20 años, codeándose con figuras de la talla de Nathan Drake ('Uncharted') y Kratos ('God of War'). Así que su vuelta no es solo un capricho, es el reencuentro con una leyenda de los videojuegos. ¿Será que Niko Bellic se roba el protagonismo otra vez en GTA VI? ¡Ya queremos saber qué les depara el destino a Jason y Lucía junto a este ícono!