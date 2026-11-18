Famosos

Yilda Banchón no se anduvo con chiquitas y se lanzó con todo a los Latin Grammy 2026, que se celebraron en la movida Las Vegas. ¡Imagínense la emoción! Nuestra artista guayaquileña se paseó por la alfombra roja y, para que no quede duda, declaró que fue la única ecuatoriana en ese desfile de estrellas, ¡sacando la cara por el país en la noche más importante de la música latina!

Una invitación de alto nivel

Lo más bacán de todo esto es que la invitación le llegó directa de la organización del Latin Grammy, sin que tenga que mover un solo dedo ni usar contactos en la industria. ¡Así como lo leen! Yilda misma contó que todo es el resultado de subir canciones y crear contenido todos los días, y que saber que ellos ven su crecimiento significa muchísimo para ella. ¡Eso sí es mérito propio y trabajo duro!

Durante su paso por el evento, Yilda no solo disfrutó de cerca las presentaciones de pesos pesados como Daddy Yankee y Rosalía, sino que también posó junto a figuras que la rompen como Ovy On The Drums y Valentina Ferrer. Además, tuvo la oportunidad de cruzarse con artistas del momento como Ryan Castro, Paty Cantú y Paulo Londra. Pero el momento más emocionante, sin duda, fue conocer a Erika Ender, la compositora panameña que está detrás de éxitos internacionales como "Despacito". Recibir felicitaciones y, sobre todo, consejos de ella fue maravilloso, especialmente cuando le dijo que va por el camino correcto y que si está ahí no es por casualidad. ¡Qué subidón de autoestima!

Conquistando Ecuador y el mundo

Aunque ya está pisando fuerte en las grandes ligas de la música, Yilda tiene clarísimo que su principal objetivo es conquistar por completo al público de su propia tierra. Reconoció que le falta seguir conquistando su propio país y que trabaja todos los días, con mucha constancia, para ganarlo al 100 %. Pero ojo, que la espera no será larga, porque para el 2027 ya nos tiene preparada nueva música y una faceta diferente. Después de explorar el pop tropical que tanto nos ha gustado, ahora quiere meterse de lleno en el pop, sin dejar de lado sus raíces, pero siempre con una nueva faceta y sonidos. ¡Estamos listos para ver con qué nos sorprende esta vez!

Desde la cuenta oficial de los Latin Grammy no se hicieron esperar y ya le agradecieron públicamente su presencia con un mensaje que decía: “Gracias por acompañarnos en La Noche Más Importante de la Música Latina”. Yilda está con la mente puesta en grande, tan grande que en un video que subió desde la misma alfombra roja, con toda la vibra, decretó: “En unos años estaré cantando ahí”. ¡Con esa actitud, de ley que sí!

Y hablando de vibra, mientras modelaba un vestido rosa que le quedaba espectacular, sus seguidores no tardaron en alborotarse en los comentarios. ¡La vieron tan regia que hasta le sugirieron que se meta a certámenes de belleza! Uno de ellos le preguntó si no quería ir al Miss Grand. ¡Parece que Yilda Banchón es un paquete completo, lista para lo que sea!

¿Crees que Yilda logre su objetivo de cantar en los Latin Grammy y conquistar al Ecuador entero? ¡Nosotros le hacemos barra desde ya para que lo consiga!